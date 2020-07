সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব ও সমাজপ্রগতি

আপনারা নিশ্চয়ই শেক্‌সপিয়ারের নাটক পড়েছেন। জানি না তাঁর কোন নাটকে এ অংশটি আছে। বিপ্লব হয়ে গেল। তো লোকজন সব দল বেঁধে যাচ্ছে, কী? সিনেটর সিনাকে মারতে। তো Mass যাচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে একজন কবি, তার নামও সিনা ছিল। হ্যাঁ, কে যেন দেখিয়ে দিল, Sina, Sina the traitor Mass গিয়ে বলল, Kill him, kill him। তো ওই লোকটা বলছে আমি তো traitor না I am a poet, Sina the poet. কিন্তু কে যেন বলছে, kill him for his bad verse. এই হলো mass। তো mass-এর কাছে আমাদের বক্তব্য হলো Don't kill me. ধন্যবাদ।

