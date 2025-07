গঘের ছবিতে গ্রীষ্মবৈভব

১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভ্যান গঘ দক্ষিণ ফ্রান্সের আরল শহরে পৌঁছান, যেখানে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন রৌদ্রস্নাত ভূমিতে শিল্পচর্চার। গ্রীষ্মের আগমনেই তিনি হয়ে উঠলেন প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ, যেন এক নবজন্ম লাভ করলেন রং ও আলোয়। ভ্যান গঘ দক্ষিণ ফরাসি দেশকেই তাঁর শিল্পে ভালোবেসে ছিলেন। এ অঞ্চলের উষ্ণস্বভাবী আবহাওয়ায় খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রেরণার প্রদেশ। ‘How lovely yellow is, it stands for the sun.’ (Vincent van Gogh)

সাধারণত জুন থেকে আগস্ট—এই সময়ে গমের খেতগুলো সবই হলুদ। সব খেত যেন তখন নীল আকাশের নিচে একেকটি হলুদ সাগর। এই আবেগময় ভাষা হলুদ প্রতিফলিত হয় তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘হারভেস্ট অ্যাট লা ক্র্যা’–তে (জুন ১৮৮৮, ভ্যান গঘ মিউজিয়াম, আমস্টারডাম), যেখানে গ্রীষ্মকালীন কৃষিকাজ ও রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতি একত্র হয়েছে এই উজ্জ্বল রচনায়। সময়টি ভ্যান গঘ নিজেই বলেছিলেন তাঁর ‘উজ্জ্বল হলুদের সময়’। প্রকৃতির প্রতি প্রেম এখানে কেবল রঙে নয়, শ্রমিকের ঘামে, সূর্যের তাপে ও নিসর্গের মধ্যে এক আত্মিক মিলনে রূপ নেয়।

‘উইটফিল্ডস উইথ সাইপ্রাস’ সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘আমার কাছে সাইপ্রাসের একটি ক্যানভাস আছে, যার কিছু শিষ, কিছু পপি, স্কচ প্লেডের টুকরার মতো নীল আকাশ; পূর্ববর্তীটি একটি ঘন ইম্পাস্টো দিয়ে আঁকা...এবং সূর্যের মধ্যে গমের খেত, যা চরম তাপের প্রতিনিধিত্ব করে, খুব ঘন।’ ভ্যান গগ যিনি এই ভূদৃশ্যকে তাঁর ‘সেরা’ গ্রীষ্মকালীন চিত্রগুলোর মধ্যে একটি বলে মনে করেছিলেন।