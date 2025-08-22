বইপত্র
নারীর গোপন জীবনের আখ্যান
অনেক সময় আমরা চারপাশের এমন সব ঘটনার মুখোমুখি হই., যা আমাদের মনে বিস্ময়কর চিহ্ন রেখে যায়। আমরা অবাক হই। অবিশ্বাস্য লাগে। অথচ এসবের মাঝেই বেঁচে থাকতে হয় আমাদের। আন্দালিব রাশদীর সিক্রেটস উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এই সত্য বারবার সামনে চলে আসে।
ছয়টি আলাদা গল্প নিয়ে এই উপন্যাস। কিন্তু প্রতিটি গল্পই পরস্পরের সঙ্গে গেঁথে আছে। এই গাঁথুনির মূলে রয়েছে গল্পের কথক—ময়না। উপন্যাস শুরু হয়েছে স্মৃতিকথার ঢঙে, ময়নার বয়ানে, টাইটানিক–এর কাহিনির মধ্য দিয়ে।
এতিমখানায় বেড়ে ওঠা ময়না জীবনের চড়াই–উতরাই পেরিয়ে কর্মজীবন শুরু করে কাজের বুয়া হিসেবে। সেখান থেকে নিজের চেষ্টায় একটি বৃদ্ধাশ্রমের কেয়ারটেকার হয় সে। শেহেরজাদ’স লজ বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দা পাঁচ নারীর একান্ত নিজস্ব গোপন গল্পগুলোই অধিকার করে আছে পুরো উপন্যাস। একদিকে পুরো বইয়ে খুঁজে পাই ভাগ্যবিড়ম্বিত ময়নার কাহিনি। অপর দিকে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে পাঁচ নারী আমাদের নিয়ে যায় তাদের স্মৃতির পথরেখায়। সেই পথের বাঁকে বাঁকে উন্মোচিত হতে থাকে তাদের নিজ নিজ সময়, চারপাশের বাস্তবতা, অন্ধকার জগৎ আর নিজেদের একান্ত কিছু না বলা, গোপন ঘটনা।
এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য যৌনতাকে ঘিরে আমাদের সামাজিক ট্যাবু ও স্বীকারোক্তি। কখনো সেটা ২৬ বছর ধরে দৈহিক সম্পর্কবঞ্চিত এক শিক্ষকের মধ্য দিয়ে, কখনো মার্গারিটার এসকর্ট জীবনের কাহিনিতে, কখনো স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শায়েস্তা খানমকে বিয়ে করতে চাওয়া রাজনৈতিক নেতার কর্মকাণ্ডে, আবার কখনো বাদশাহ খানের বিবাহবহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ককে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারগুলো মানুষের লালসা আর সমাজের অসংগতির কারণে কতটা কদর্য রূপ নিতে পারে, সেই উপলব্ধির মুখোমুখি হয় পাঠক উপন্যাসের প্রতিটি গল্প। দেখতে পায় কীভাবে সম্পদের লোভ মানুষকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। নিজের মেয়ে গুলবাহারকে বিক্রি করে সংসার চালানো হোক আর সম্পদ কিংবা নিরাপত্তার লোভে নিজের মেয়েকে অবৈধ সন্তান দাবি করে ব্ল্যাকমেল করা হোক—লোভের এই চিত্রগুলো ভীষণভাবেই ফুটে উঠেছে বইজুড়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের কোন দৃষ্টিতে দেখে, কীভাবে তাদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, অসুস্থ রাজনৈতিক বলয়ে ধনিক শ্রেণি কীভাবে অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, কেবল দৈহিক গঠনের জন্য কীভাবে মানুষকে নিগ্রহের শিকার হতে হয়—সবকিছুই খুঁজে পাওয়া যায় টুকরো টুকরো গল্পগুলোতে। প্রতিটি গল্প যেন এক কলুষিত অন্ধকার সমাজের চিত্র তুলে ধরে।
আন্দালিব রাশদীর ঝরঝরে গদ্য আর অভিনব গল্প বলার ধরন এই উপন্যাসের শক্তির জায়গা। একনিশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে উপন্যাসে উঠে আসা সাহিত্য, সিনেমা ও ইতিহাসের চমৎকার রেফারেন্সগুলো বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। টাইটানিক থেকে শেক্সপিয়ার, ভার্জিনিয়া উলফ থেকে শুরু করে মহাকাশ—সবই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর গল্পের ঝুড়িতে।
সিক্রেটস
আন্দালিব রাশদী
প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন
প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ: নির্ঝর নৈঃশব্দ;
পৃষ্ঠা: ৮০; মূল্য: ২৫০ টাকা