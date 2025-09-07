এ বছর কী কী বই পড়লেন ওবামা

বইপত্র
এ বছর কী কী বই পড়লেন ওবামা
যখন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন, তখন থেকে প্রতিবছর প্রিয় বইগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করতেন বারাক ওবামা। এখনো তিনি সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন। তাই অনেকে ওবামার দেওয়া বইয়ের তালিকার অপেক্ষায় থাকেন।
সম্প্রতি তিনি এ বছর পড়া বইয়ের তালিকা শেয়ার করছেন। গত ২৭ আগস্ট নিজের ইনস্টাগ্রামে এই তালিকা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর এ বছরের তালিকায় ইতিহাস থেকে কথাসাহিত্য—নানা ধরনের বই আছে।
এ বছর বারাক ওবামার পড়া প্রিয় ১০টি বই হলো রন চেরনোর লেখা ‘মার্ক টোয়েন’, স্টিফেন গ্রাহাম জোন্সের ‘দ্য বাফেলো হান্টার হান্টার’, ম্যাডেলিন থিয়েনের ‘দ্য বুক অব রেকর্ডস’, সোফি এলমহার্স্টের ‘আ ম্যারেজ অ্যাট সি’, এজরা ক্লেইন ও ডেরেক থম্পসনের ‘অ্যাবান্ডেন্স, কেটি কিতামুরার অডিশন’, এস এ কসবির ‘কিং অব অ্যাশেজ’, মাইকেল লুইসের ‘হু ইজ গভর্নমেন্ট?’, অনিতা দেশাইয়ের ‘রোসারিতা’ এবং ক্রিস হেইসের ‘দ্য সাইরেন্স কল’।
সূত্র: লিটারারি হাব