চূড়ান্ত তালিকায় হান কাং, মেঘা মজুমদার, ইয়ুন লি

অ্যান্ড্রু কার্নেগি পদক
চূড়ান্ত তালিকায় হান কাং, মেঘা মজুমদার, ইয়ুন লি
সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী হান কাংয়ের ‘উই ডু নট পার্ট’, মেঘা মজুমদারের ‘এ গার্ডিয়ান অ্যান্ড এ থিফ’ এবং ইয়ুন লির ‘থিংস ইন নেচার মেরিলি গ্রো’ অ্যান্ড্রু কার্নেগি পদকের ফিকশন ও নন-ফিকশন পুরস্কারের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছে। আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন এই পুরস্কার দিয়ে থাকে।
‘এ গার্ডিয়ান অ্যান্ড এ থিফ’ ইতিমধ্যে অপরাহ উইনফ্রের বুক ক্লাবের বাছাই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। এ ছাড়া বইটি ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ড ও কিরকাস পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। সর্বশেষ কার্নেগি ফিকশন ফাইনালিস্টে জায়গা পেয়েছে এবং তিনটি বইয়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা একমাত্র বই। এই ক্যাটাগরিতে থাকা হান কাংয়ের উপন্যাসটি কোরিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন ই. ইয়েওয়ন ও পেজ আনিয়াহ মরিস। আর্জেন্টিনার আগুস্টিনা বাজটেরিকার ‘দ্য আনওয়ার্দি’ স্প্যানিশ থেকে অনুবাদ করেছেন সারা মোসেস।
ইয়ুন লির দুই ছেলের আত্মহত্যার ওপর লেখা স্মৃতিকথা ‘থিংস ইন নেচার মেরিলি গ্রো’। বইটি ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডে মনোনীত এবং কার্নেগি পদকের জন্য নন-ফিকশন ক্যাটাগরিতে ফাইনালিস্ট। এই ক্যাটাগরিতে আরও আছে ব্রায়ান গোল্ডস্টোনের ‘দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর আস’ এবং জেমস বাল্ডউইন ও উইলিয়াম স্টাইরনের যৌথ জীবনী নিয়ে লেখা মেলিকা আবদেলমুমেনের ‘বাল্ডউইন, স্টাইরন অ্যান্ড মি’, যা ফরাসি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন ক্যাথরিন খোরডোক।
বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে ২৭ জানুয়ারি, প্রত্যেকে পাঁচ হাজার ডলার করে পাবেন। নিউইয়র্কের কার্নেগি করপোরেশনের অনুদানে ২০১২ সালে এই পুরস্কার চালু হয়।
সূত্র: এপি
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল