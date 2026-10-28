জীবনের স্মৃতি, জীবনের ইতিহাস
বাংলাদেশের প্রথাগত রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষমতার পালাবদল, নির্বাচন, সরকার গঠন কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উত্থান-পতনের বিবরণই অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। চিন্তার অভ্যাসকে আশ্রয় করে রচিত এসব ইতিহাসে প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায় গণতন্ত্রের বিকাশ ও সংকট, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের চরিত্র, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং ব্যক্তিমানুষের আশা-হতাশা, প্রাপ্তি ও বেদনার বহুমাত্রিক চিত্র। ইতিহাসের এই জটিল ও দ্বন্দ্বময় বাস্তবতাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, অংশীজন ও সক্রিয় রাজনীতিকের অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ করার সুযোগ করে দিয়েছে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের চলমান ইতিহাস: জীবনের কিছু সময় কিছু কথা: ১৯৯১ থেকে ২০১৯ গ্রন্থটি। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনার দ্বিতীয় খণ্ড। ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ, সাংবিধানিক সংকট, বিচার বিভাগের ভূমিকা এবং গণতন্ত্রের ক্রমাবনতির বিবরণ সংযুক্ত হওয়ায় বইটি স্মৃতিকথার পরিসর অতিক্রম করে বাংলাদেশের সমকালীন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।
মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বহুমাত্রিক ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। আইনজ্ঞ, রাজনীতিক, সংসদবেত্তা, মন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি—বিভিন্ন পরিচয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে ভূমিকা রেখেছেন। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনীতিক হিসেবে তাঁকে কারাবরণ, নিগ্রহ ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনস্তত্ত্ব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ও বিস্তৃত। এই অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান সম্পদ। তবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে পাঠ করতে গিয়ে লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রবণতা এবং সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। তবে আশার কথা হলো, আত্মজৈবনিক হলেও, এ স্মৃতিগদ্যটি ‘আমিত্ব’-র পক্ষপাতদুষ্ট নয়।
মওদুদ আহমদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বহুমাত্রিক ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। আইনজ্ঞ, রাজনীতিক, সংসদবেত্তা, মন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি—বিভিন্ন পরিচয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পরিসরে ভূমিকা রেখেছেন। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনীতিক হিসেবে তাঁকে কারাবরণ, নিগ্রহ ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রক্ষমতার অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের মনস্তত্ত্ব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ও বিস্তৃত। এই অভিজ্ঞতাই গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান সম্পদ।
৩৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থটির কালপরিসর ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও এর আলোচনায় স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রগঠন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক পালাবদলের প্রসঙ্গও ফিরে ফিরে এসেছে। সূচিপত্রে স্বাধীনতার ঘোষণা, গণতন্ত্রের তিরোধান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ, মোশতাকের অভ্যুত্থান, বিএনপির রাজনীতি ও জামায়াত প্রসঙ্গের মতো অধ্যায়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। লেখক সমকালীন রাজনীতিকে অতীতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ঘটনাবলিকে বুঝতে চেয়েছেন।
১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে—এই প্রশ্নটি গ্রন্থটির অন্যতম কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ। লেখক ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতা, গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর চর্চাগত বৈশিষ্ট্য, বিচার বিভাগের ভূমিকা এবং ২০০৬ সালের রাজনৈতিক সংঘাত বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিবরণে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
বিশেষত বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে লেখকের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।
২০০৭-২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কাল এবং কারাগারে কাটানো দিনগুলোর বিবরণ বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা, গ্রেপ্তার, বন্দিজীবন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর রাষ্ট্রীয় চাপের বিবরণ এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল হয়ে উঠেছে। লেখক কারাগারে অবস্থানকালেও দিনপঞ্জির আকারে নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে ঘটনাগুলোর বিবরণে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।
২০০৭-২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়কাল এবং কারাগারে কাটানো দিনগুলোর বিবরণ বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা, গ্রেপ্তার, বন্দিজীবন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর রাষ্ট্রীয় চাপের বিবরণ এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতির পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল হয়ে উঠেছে। লেখক কারাগারে অবস্থানকালেও দিনপঞ্জির আকারে নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে ঘটনাগুলোর বিবরণে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বিশেষত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনাটি সমকালীন ক্ষমতাকাঠামো ও রাষ্ট্রের গতিপথ সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন বোঝার সুযোগ করে দেয়।
গ্রন্থটিতে লেখক বিশ্বখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তিত্বের বক্তৃতা শোনা, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা এবং বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও ফেলোশিপ-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বিবরণও তাঁর চিন্তার আন্তর্জাতিক পরিসর সম্পর্কে ধারণা দেয়। প্রামাণ্য উপাদানের ব্যবহার গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। বিভিন্ন দলিলপত্র, ঘটনাবিবরণ ও নথি সংযোজনের মাধ্যমে লেখক নিজের বক্তব্যের পক্ষে তথ্যগত ভিত্তি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। সাধারণ পাঠকের কাছে এসব উপাদানের কোনো কোনো অংশ দীর্ঘ বা অতিরিক্ত মনে হতে পারে; কিন্তু ইতিহাসের গবেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
গ্রন্থটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক সংকট এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা অনুধাবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সংযোগ নির্মাণেও এর তাৎপর্য নিহিত। বইটি পাঠককে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা ও পশ্চাদপসরণের নানা দিক সম্পর্কে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে অবধারিতভাবেই। লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে বহু জায়গায় দ্বিমত পোষণের অবকাশ রয়েছে। সেই সুযোগই হয়তো ইতিহাসের বহুমাত্রিক পাঠে পাঠককে উৎসাহিত করবে।
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চলমান ইতিহাস: জীবনের কিছু সময় কিছু কথা
১৯৯১ থেকে ২০১৯
মওদুদ আহমদ
প্রকাশক: প্রথমা প্রকাশন
প্রকাশ: আগস্ট ২০২৫
প্রচ্ছদ: মাসুক হেলাল
পৃষ্ঠা: ৫৮৪; মূল্য: ১০০০ টাকা