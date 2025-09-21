বইপত্র
সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ আলেখ্য
সাজ্জাদ হায়দার কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত নন। তাঁর লেখা অলৌকিকপুরের দুই রূপসী একটি সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হলেও আলোচনার অভাবে বহুল পঠিত হয়নি। বই আকারে বের হওয়ার পরও এটি নানা কারণে অনাদৃত ছিল। এখনো মনে হয় তেমনই আছে। অভিনব উপন্যাস লিখেছেন সাজ্জাদ। অ্যালিগরিক্যাল, রূপকধর্মী কাহিনিতে মিশেছে পরাবাস্তববাদ আর ম্যাজিক রিয়েলিজম।
সাজ্জাদ হায়দারের এই বই পড়তে গিয়ে রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। কয়েকটি প্রধান চরিত্র, কিন্তু বিষয়ে রয়েছে মিথের গাম্ভীর্য আর ভয়ানকের পদধ্বনি। ক্রমে শুকিয়ে যাওয়া নদী আর স্থির অনড় বটগাছ, দুই বৃদ্ধা ভিক্ষুক এবং নদীর তীরবর্তী গ্রাম—এসব নিয়েই কাহিনির শুরু। নদীতীরে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছে থাকে এক অদৃশ্য সিদ্ধপুরুষ। একদিন সেই পুরুষ স্বরূপে দেখা দেবে, গ্রামবাসীকে বর দেবে আর সেই বরে গ্রামের তিন শ পরিবারের ভাগ্য ফিরবে। এই বিশ্বাসে শত অভাবেও গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে যায় না। যুগ যুগ ধরে তারা সেই সিদ্ধপুরুষের অপেক্ষা করে।
এক ঝড়ের রাতে আলাপী আর গোলাপী নামের দুই বৃদ্ধা ভিখারি এক অলৌকিক ছাগল পায় আর তারা বৃদ্ধা থেকে ষোড়শী তরুণীতে পরিণত হয়। বিক্রি হয় ছাগলের দুধ, যা পান করে সবাই যৌবন ফিরে পায়। দুই ভিক্ষুক পায় ধন আর প্রতিপত্তি। এরপর শুরু হয় তাদের কেন্দ্র করে শহর আর গ্রামের কিছু মানুষের কীর্তিকলাপ। বদলে যায় কিছু মন্দ মানুষের জীবন।
গল্প ও চরিত্রগুলো যেন কোনো বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিভূ নয়, তারা বিশ্বজনীন ও চিরায়ত। জাদুবাস্তবতার চেয়ে বিস্ময়কর, রূপকথার তুলনায় অনেক বেশি অলৌকিক এবং কল্পকাহিনির মতো চমকপ্রদ এই কাহিনি। ভাবার্থ বোঝার জন্য পড়তে হবে বারবার। যে ভাষায় লেখা, সেটা যেন এই কাহিনির জন্যই নির্মিত—মেদহীন, তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী।
প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যেতে হয় এই উপন্যাস, যার সমাপ্তি পাঠক টের পেলেও শেষ পর্যন্ত না পড়ে উপায় থাকে না। ফ্যান্টাসি হলেও বাস্তবের সঙ্গে চরিত্রগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যায়, সে কারণে কাহিনি বিশ্বাসযোগ্যতা পায়। উপন্যাসটি সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ আলেখ্য, যার রূপকধর্মিতা একে অসাধারণ করে তুলেছে।
গুরুত্বপূর্ণ ১০টি উপন্যাসের তালিকায় সাজ্জাদ হায়দারের এই বই অনায়াসে স্থান পেতে পারে। অলৌকিকপুরের দুই রূপসী কথাসাহিত্যের মোড় ফেরার অন্যতম মাইলফলক। কালজয়ী হতে পারে—এমন একটি বই অনাদরে-অবহেলায় পড়ে থাকে, এটা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব!
অলৌকিকপুরের দুই রূপসী
সাজ্জাদ হায়দার
প্রকাশক: ডি জে পাবলিশার
প্রকাশ: ২০১৫
প্রচ্ছদ: শফিকুল ইসলাম খান
পৃষ্ঠা: ১৬২; মূল্য: ২৬০ টাকা