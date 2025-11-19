দেবী দুর্গার ইলাস্ট্রেটেড গল্প
বাংলাদেশের কমিকস জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন
শৈশব থেকেই মানুষ রং, রেখা আর ছবির প্রতি স্বভাবগতভাবে আকৃষ্ট থাকে। তাই ছোটদের গল্পনির্ভর চিত্রকাহিনি বা কমিকসের প্রতি আলাদা টান তৈরি হয়। এই আকর্ষণ থেকেই ধীরে ধীরে কমিকস ধারার বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশে আধুনিক কমিকসের আগে শিশু-কিশোর পত্রিকার ইলাস্ট্রেটেড গল্প, চিত্রকাহিনি ও স্টোরিবোর্ড-ধর্মী ধারাই ছিল কমিকসের প্রথম রূপ। স্বাধীনতার পর শিশু-কিশোর সংস্কৃতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। সেই ধারারই আধুনিক রূপ তৈরি করে ২০১৩ সালে একদল তরুণ শিল্পীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে ঢাকা কমিকস, যা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়।
ঢাকা কমিকসের নিজস্বতা রয়েছে যেমন: দেশীয় বাস্তবতা, আধুনিকতা ও শক্তিশালী গল্প—এসব মিলিয়ে তাদের কাজ পাঠকের মন জয় করে নিয়েছে। এই জনপ্রিয়তারই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশ পেল দেবী দুর্গার গল্পভিত্তিক অসাধারণ একটি কমিকস।
বাংলাদেশে দুর্গা দেবীর পরিচিতি কেবল ধর্মীয় নয়—এটি শৈল্পিক, লোকজ ও উৎসব–সংস্কৃতির গভীর অংশ। দক্ষিণ এশিয়ার পুরাণকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করার জন্যও এমন একটি কমিকস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশে প্রথমবারের মতো দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে কমিকস প্রকাশিত হওয়াটা সত্যিই এক নতুন দিগন্তের শুরু। কৌশিক মজুমদারের সম্পাদনা ও অরিন্দম কুন্ডুর মনোমুগ্ধকর চিত্রায়ণ বইটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।
বইটিতে দেখা যাবে দুর্গাপূজার সূচনা কীভাবে হলো, প্রথম কখন এই পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং কীভাবে মহিষাসুরবধের কাহিনি গড়ে উঠেছে। শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে মহিষাসুরের কঠোর তপস্যা ও সেই তপস্যায় তার পাওয়া বর, যেখানে ঘোষণা করা হয়, কোনো পুরুষ তাকে হত্যা করতে পারবে না। এই ক্ষমতায় সে মর্ত্য ও স্বর্গে অরাজকতা সৃষ্টি করলে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে আশ্রয় নেন। তাঁদের সম্মিলিত শক্তি থেকেই জন্ম নেন নারীশক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা। দেবতাদের দেওয়া দশ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি মহিষাসুরের মুখোমুখি হন।
দুর্গাপূজার গল্প
কৌশিক মজুমদার (সম্পাদনা)
অরিন্দম কুন্ডু (অঙ্কন)
প্রকাশকাল: ২০২৫
প্রকাশক: ঢাকা কমিক্স
পৃষ্ঠা: ২৪
মূল্য: ২০০
গল্পে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় দেবী দুর্গার শক্তির ছয়টি দিক—সংরক্ষণ, ন্যায়, বল, করুণা, সৃজনশীলতা ও জ্ঞান। মহিষাসুর প্রথমে তাঁকে নারী বলে অবজ্ঞা করলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে তাঁর পদতলেই স্থান নেয়। মহিষাসুরবধের দৃশ্যগুলোয় যে রং, রেখা ও শক্তিশালী গ্রাফিকস ব্যবহৃত হয়েছে, তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
ঢাকা কমিকসের সিরিজগুলো সাধারণত বাংলাদেশের সমকালীন জীবনকে সামনে আনে। ঢাকার নগরবাসী, রাজনীতি, সামাজিক সংকট, তরুণদের সংগ্রাম—প্রধানত এসবই তাদের গল্পে বারবার উঠে এসেছে। লেখালেখি, আঁকা, রং, লে–আউট সবই তারা নিজেরা করে থাকে, কোনো বড় প্রকাশনা সংস্থার ওপর নির্ভর না করে। প্রতিবছরের একুশে বইমেলায় নিয়মিত স্টল দিয়ে নতুন নতুন কমিকস প্রকাশ করাও তাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন।
দেশীয় শিল্পরীতি, লোকাচার, সমসাময়িক বাস্তবতা ও পাশ্চাত্য কমিকসের ভিজ্যুয়াল ভাষার মিলনে ঢাকা কমিকস তৈরি করেছে এক অনন্য প্রকাশভঙ্গি। দুর্গাভিত্তিক এই নতুন কমিকস বাংলাদেশের কমিকস জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিশেষ করে পুরাণনির্ভর দেশীয় কমিকসের ঘাটতি পূরণে এটি বড় ভূমিকা রাখবে।