দেশে–বিদেশে
শিশুসাহিত্যে পুরস্কার চালু করল বুকার
বুকার প্রাইজ ফাউন্ডেশন ‘দ্য চিলড্রেন’স বুকার প্রাইজ’ চালুর ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিবছর ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী পাঠকদের জন্য লেখা সেরা বইয়ের লেখককে ৫০ হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।
নতুন পুরস্কার ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে, আর প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ২০২৭ সালের শুরুতে। পুরস্কারের বিশেষত্ব হলো, বিচারক প্যানেলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে শিশু থাকবে। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো বুকার পুরস্কারের ইতিহাসে শিশুদেরও বিচারকের আসনে বসানো হচ্ছে।
প্রথম বছর প্রধান বিচারক থাকবেন শিশুসাহিত্যিক ও বর্তমান শিশুসাহিত্য অ্যাম্বাসেডর ফ্রাঙ্ক কট্রেল-বয়েস। তাঁর সঙ্গে থাকবেন আরও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক বিচারক। তাঁরা প্রাথমিকভাবে আটটি বইয়ের শর্টলিস্ট তৈরি করবেন। এরপর তিনজন শিশু বিচারক নির্বাচন করা হবে, যারা চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারণে অংশ নেবে।
ফ্রাঙ্ক কট্রেল-বয়েস বলেন, এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে শিশুরা কেবল বইপড়ার আনন্দ পাবে না; বরং নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় থাকবে। ইংরেজিতে লেখা বা ইংরেজিতে অনূদিত এবং যুক্তরাজ্য বা আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত বইয়ের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। বুকার ও আন্তর্জাতিক বুকারের মতো এখানেও শর্ট লিস্টে থাকা প্রত্যেক লেখক পাবেন ২ হাজার ৫০০ পাউন্ড ও চূড়ান্ত বিজয়ী পাবেন ৫০ হাজার পাউন্ড।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল