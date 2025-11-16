দেশে–বিদেশে
যে লেখক বদলে দিচ্ছে আরব সাহিত্য
সৌদি ঔপন্যাসিক ফাতিমা আল-আমরো আরবি সাহিত্যে নতুন ধারা তৈরি করেছেন, যেখানে দৃশ্যশিল্প ও কথাসাহিত্য একীভূত হয়েছে। তাঁর লেখায় আছে বিশ্বজনীন আবেদন ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়। এক সাক্ষাৎকারে ফাতিমা বলেন, সমকালীন সাহিত্য কেবল আর ছাপার অক্ষরে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এখন চিত্র, নাটক ও শিল্পকলার সমন্বিত রূপ।
ফাতিমা আল-আমরো বিশ্বাস করেন, প্রচ্ছদ কেবল সাজসজ্জা নয়; বরং উপন্যাসের সঙ্গে পাঠকের প্রথম সংযোগ। তাঁর আলোচিত উপন্যাস আসলান’স স্কাই-এর প্রচ্ছদে ইউরোপীয় মডেল শায়েন দ্রাঘির ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল।
ফাতিমা বলেন, ‘ওই মডেলকে আমি কেবল প্রচ্ছদের জন্য নিইনি। তিনি আমার কল্পনায় তৈরি নায়ক লুইসের চেহারার রূপকার হয়ে উঠেছিলেন। আরব সংবাদমাধ্যম এটিকে প্রথম কোনো আরবি উপন্যাসে ইউরোপীয় তারকার ব্যবহার হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। পরে বিষয়টি ইতালি ও স্পেনে আলোড়ন তোলে।’
ফাতিমা আরও বলেন, ‘আজকের প্রচ্ছদগুলো একেকটি শিল্পকর্ম, শুধু মোড়ক নয়।’ এ কারণে তাঁর ‘লুইস দ্য স্প্যানিয়ার্ড’ সিরিজের জন্য একজন স্প্যানিশ ডিজাইনারের সঙ্গে কাজ করেছেন। ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ের প্রেক্ষাপটে ফাতিমা তাঁর এক উপন্যাসের কাহিনি সাজিয়েছেন।
ফাতিমার ভাষায়, ‘ফর্মুলা ওয়ান এমন এক জগৎ, যেখানে মুহূর্তের সিদ্ধান্ত জীবনের গতিপথ বদলে দিতে পারে। আরবি সাহিত্যে এই প্লট আগে কেউ ছুঁয়ে দেখেনি। তাই আমি রোমান্স, সাসপেন্স ও কল্পনার সমন্বয়ে এটিকে সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ধরত চেয়েছি।’
ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়া কোম্পানি ফাতিমা উপন্যাসকে চলচ্চিত্র বা সিরিজে রূপ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সাহিত্য ও সিনেমা একসঙ্গে কাজ করলে বিশ্বের কাছে নতুন আরবকে তুলে ধরা সম্ভব।
সূত্র: আরব নিউজ
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল