মার্কিন ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডস ফাইনালিস্টদের নাম ঘোষণা

দেশে–বিদেশে
মার্কিন ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডস ফাইনালিস্টদের নাম ঘোষণা
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বই ফাউন্ডেশন ঘোষণা করেছে ৭৬তম ‘ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডসের’ ফাইনালিস্টদের নাম। ফিকশন, নন-ফিকশন, কবিতা, অনূদিত সাহিত্য ও নবীন সাহিত্য—পাঁচটি বিভাগে মনোনীত হয়েছেন সমকালীন মার্কিন ও বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন লেখক। পুরস্কার দেওয়া হবে নিউইয়র্কে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে। প্রত্যেক বিজয়ী পাবেন ১০ হাজার মার্কিন ডলার, একটি ব্রোঞ্জ মেডেল ও একটি ভাস্কর্য। প্রত্যেক ফাইনালিস্ট পাবেন এক হাজার ডলার ও একটি ব্রোঞ্জ মেডেল।
ফিকশন বিভাগে মনোনীত হয়েছে রাবিহ আলামেদ্দিনের ‘দ্য ট্রু ট্রু স্টোরি অব রাজা দ্য গালিবল (অ্যান্ড হিজ মাদার)’, মেঘা মজুমদারের ‘আ গার্ডিয়ান অ্যান্ড আ থিফ’, ক্যারেন রাসেলের ‘দ্য অ্যান্টিডোট’, ইথান রাদারফোর্ডের ‘নর্থ সান: অর, দ্য ভয়েজ অব দ্য অয়েলশিপ এস্থার’ এবং ব্রায়ান ওয়াশিংটনের ‘পালাভার’।
নন-ফিকশন বিভাগে স্থান পেয়েছে ওমর এল আখাদের ‘ওয়ানডে, এভরিওয়ান উইল হ্যাভ অলওয়েজ বিন এগেইনস্ট দিস’, জুলিয়া ইয়োফের ‘মাদারল্যান্ড: আ ফেমিনিস্ট হিস্টোরি অব মডার্ন রাশিয়া, ফ্রম রেভল্যুশন টু অটোক্রেসি’, ইয়িইউন লির ‘থিংস ইন ন্যাচার মেয়ারলি গ্রো’, ক্লডিয়া রোর ‘ওয়ার্ড অব দ্য স্টেট: দ্য লং শ্যাডো অব আমেরিকান ফস্টার কেয়ার’ এবং জর্ডান থমাসের ‘হোয়েন ইট অল বার্নস: ফাইটিং ফায়ার ইন আ ট্রান্সফর্মড ওয়ার্ল্ড’।
কবিতা বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে গ্যাব্রিয়েল ক্যালভোকোরেসির ‘দ্য নিউ ইকোনমি’, ক্যাথি লিন চের ‘বিকামিং ঘোস্ট’, টিয়ানা ক্লার্কের ‘স্কর্চ আর্থ’, রিচার্ড সিকেনের ‘আই ডু নো সাম থিংস’ এবং প্যাট্রিসিয়া স্মিথের ‘দ্য ইন্টেনশন অব থান্ডার’।
অনূদিত সাহিত্য বিভাগে মনোনীত হয়েছে ডেনিশ লেখক সোলভে ব্যালের ‘অন দ্য ক্যালকুলেশন অব ভলিউম (তৃতীয় খণ্ড)’—অনুবাদ করেছেন সোফিয়া হার্সি স্মিথ ও জেনিফার রাসেল; আর্জেন্টাইন লেখক গ্যাব্রিয়েলা কাবেসন কামারার ‘উই আর গ্রিন অ্যান্ড ট্রেম্বলিং’—অনুবাদক রবিন মায়ার্স; ডাচ লেখক অ্যানজেট দাঞ্জের ‘দ্য রিমেম্বারড সোলজার’—অনুবাদক ডেভিড ম্যাককে; উজবেক ঔপন্যাসিক হামিদ ইসমাইলভের ‘উই কম্পিউটার: আ গজল নভেল’—অনুবাদক শেলি ফেয়ারওয়েদার-ভেগা; এবং ফরাসি লেখক নেইজ সিনোর ‘স্যাড টাইগার’—অনুবাদক নাটাশা লেহরার।
নবীন সাহিত্য বিভাগে মনোনীত হয়েছে কাইল লুকফের ‘আ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্থ সেইভিং’, অ্যাম্বার ম্যাকব্রাইডের ‘দ্য লিভিং রুম’, ড্যানিয়েল নায়েরির ‘দ্য টিচার অব নোমাড ল্যান্ড: আ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২ স্টোরি’, হান্না ভি সাওইয়ার ‘ট্রুথ ইজ’ এবং ইবি জোবোইয়ের ‘(এস)কিন’।
ন্যাশনাল বুক অ্যাওয়ার্ডস যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ সাহিত্য পুরস্কারগুলোর একটি। প্রতিবছর এই পুরস্কার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার বহুত্বকে সম্মান জানায়।
সূত্র: লিটারারি হাব