সুপারম্যানের প্রথম কপি রেকর্ড ১১১ কোটি টাকায় বিক্রি

প্রায় ১১১ কোটি ৫২ লাখ টাকায় বিক্রি হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কমিকসের রেকর্ড গড়েছে সুপারম্যানছবি: এবিসি নিউজ

গত বছর সান ফ্রান্সিসকোতে সদ্য প্রয়াত মায়ের বাড়িতে জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন তিন ভাই। হঠাৎ একটি কার্ডবোর্ড বাক্সে দুর্লভ কমিকস খুঁজে পান। বাক্সটি পুরোনো কাগজ, ধুলা ও মাকড়সার জালের নিচে পড়ে ছিল। আর সেখানে পাওয়া কমিকস ছিল সুপারম্যানের প্রথম সংখ্যা। টেক্সাসের নিলাম প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ অকশন জানিয়েছে, এটি ৯ দশমিক ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে (প্রায় ১১১ কোটি ৫২ লাখ টাকা) বিক্রি হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কমিকসের রেকর্ড গড়েছে।

তাঁদের মা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে এ দুর্লভ কমিকগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। মা তাঁদের বলেছিলেন, তিনি মূল্যবান কমিকস লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো সেটি দেখেননি। তবে বাড়ি বিক্রির প্রস্তুতি নিতে সব জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় এটি খুঁজে পান।

হেরিটেজ অকশনসের কমিকস বিভাগের সহসভাপতি লন অ্যালেন জানান, ওই ব্যক্তিরা কমিকগুলো খুঁজে পাওয়ার পর নিলামঘরে বার্তা পাঠায়। এরপর তিনি সান ফ্রান্সিসকো গিয়ে এগুলো পরীক্ষা করেন এবং অন্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে মূল্যায়ন করান।

১৯৩৯ সালে ডিটেকটিভ কমিকস ইনকরপোরেটেড প্রকাশিত সুপারম্যান নং এক কপিটি ভালো অবস্থায় ছিল। পপ কালচারে সুপারম্যান ছিলেন প্রথম সুপারহিরো। এ কারণে এর মূল্য আরও বেড়েছে।

কমিকটির ভেতরের একটি ছোট বিজ্ঞাপন দেখে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এটি পাঁচ লাখ প্রিন্টের প্রথম সংস্করণ থেকে নেওয়া। ২০২২ সালে আরেকটি সুপারম্যান নং এক কমিকস ৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলারে (প্রায় ৬৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা) বিক্রি হয়েছিল।

সূত্র: এবিসি নিউজ
 গ্রন্থনা: রবিউল কমল

