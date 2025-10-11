নিলামে ওঠা মাফিয়া বসের বাড়িতে বিখ্যাত উপন্যাসের খসড়া

দেশে-বিদেশে
নিলামে ওঠা মাফিয়া বসের বাড়িতে বিখ্যাত উপন্যাসের খসড়া
বিট প্রজন্মের কিংবদন্তি মার্কিন লেখক জ্যাক কেরুওকের একটি অপ্রকাশিত রচনা সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে। ১৯৫৭ সালে টাইপরাইটারে লেখা মাত্র দুই পাতার এ রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে এক সাবেক মাফিয়া বসের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। রচনাটির শিরোনাম দ্য হলি, বিট, অ্যান্ড ক্রেজি নেক্সট থিংস।
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এটি কেরুওকের বহুল আলোচিত উপন্যাস অন দ্য রোড–এর সময়কালেই লেখা এবং সেই উপন্যাসের ভাষা ও ভাব-বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রচনাটিতে কেরুওক বিট প্রজন্মের আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস, মুক্তচিন্তা ও জীবনের উন্মত্ততার মিলনরেখা খুঁজে দেখেছেন।
কেরুওক-গবেষক রডগার গিলবার্ট দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, ‘এটি কেরুওকের সাহিত্যভান্ডারে নতুন সংযোজন তো বটেই, পাশাপাশি বিট প্রজন্মের আত্মা বোঝার জন্য একটি নতুন জানালা খুলে দিয়েছে।’
পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে নিউইয়র্কের এক সংগ্রাহকের কাছে সংরক্ষিত আছে। শিগগিরই এটি প্রকাশ্যে আনার পরিকল্পনা চলছে বলে জানা গেছে। সাহিত্যসমালোচকেরা মনে করছেন, এই আবিষ্কার কেরুওকের সাহিত্যজীবন ও বিট সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে।
সাবেক মাফিয়া বস পল ক্যাস্টেলানো ছিলেন গ্যামবিনো ক্রাইম ফ্যামিলির প্রধান, নিউইয়র্কের আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক বিশেষ পরিচিত নাম। ১৯৮৫ সালে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। পলের মৃত্যুর চার দশক পর লং আইল্যান্ডের তাঁর বাড়ি বিক্রির সময় পাওয়া যায় কেরুওকের টাইপরাইটারে লেখা পাণ্ডুলিপি।
দুই পাতার লেখাটি কেরুওকের স্বাক্ষরিত, তারিখ ‘১৫ এপ্রিল ১৯৫৭’, যা অন দ্য রোড প্রকাশের মাত্র পাঁচ মাস আগে। এতে ডিন মরিয়ার্টি, মেরিলু ও কারলো মার্ক্সের মতো চরিত্রদের দেখা যায়, যারা মূল উপন্যাসেও কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আছে।
কেউ কেউ রচনাটিকে মনে করছেন অন দ্য রোড-এর একধরনের থিম্যাটিক স্কেচ, যেখানে লেখক পরবর্তী কাজের ভাষা ও পদ্ধতি নিয়ে খসড়া প্রণয়ন করেছেন। কেউ বলছেন, রচনাটি কেরুওকের ‘উন্মাদ আত্মার খসড়া’, যেখানে বিট সংস্কৃতির ভ্রাম্যমাণতা ও বোহেমিয়ান চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মরমি অনুসন্ধান।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান