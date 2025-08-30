অন্যান্য

‘দ্য হবিট’–এর এক কপির দাম ৭০ লাখ

দ্য হবিট উপন্যাসের বিরল প্রথম সংস্করণের কপিটি যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলের একটি বাড়িতে পাওয়া গেছেছবি: সংগৃহীত

জে আর আর টলকিনের দ্য হবিট উপন্যাসের বিরল প্রথম সংস্করণের একটি কপি নিলামে ৪৩ হাজার পাউন্ডে (৭০ লাখ ৬৭ হাজার ৯১০ টাকা) বিক্রি হয়েছে। নিলামঘরের ভাষায় এটি ‘রেকর্ডভাঙা’ দাম।

১৯৩৭ সালে বইটির মাত্র ১ হাজার ৫০০ কপি ছাপা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলের একটি বাড়ি পরিষ্কার করার সময় ধুলাজমা বুকশেলফে প্রচ্ছদবিহীন বইটি খুঁজে পাওয়া যায়। পরে সমারসেটের বাথ শহরের অকশনামের অনলাইন নিলামে যুক্তরাজ্যের এক ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে এটি বিক্রি করা হয়। 

প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে নিলামে বইটির দাম ১০–১২ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত উঠতে পারে। কিন্তু সারা বিশ্ব থেকে শত শত বিডারের অংশগ্রহণে দাম চড়ে ৪৩ হাজার পাউন্ডে পৌঁছায়।

নিলামঘরের বই–বিশেষজ্ঞ কাইটলিন রাইলি বলেন, প্রচ্ছদ ছাড়া প্রথম সংস্করণের জন্য এটি রেকর্ড দাম। বাড়ি পরিষ্কার করার সময় অনেক কিছুই আবর্জনায় চলে যায়। তাই যদি কেউ চিনতে না পারত, তাহলে বইটা খুব সহজেই হারিয়ে যেত।

বইটি পাওয়া গেছে ১৯৩০-এর দশকের খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ হিউবার্ট প্রিস্টলির পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে। প্রিস্টলির সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো সম্পর্ক ছিল। যেখানে টলকিন ছিলেন অ্যাংলো–স্যাক্সন ভাষার অধ্যাপক ও পেমব্রোক কলেজের ফেলো। উভয়েরই বন্ধু ছিলেন লেখক সি এস লুইস। তাই তাঁদের একে অপরকে চেনার সম্ভাবনা খুব বেশি।

রাইলি বলেন, টলকিনের সঙ্গে যোগাযোগ ও বইটির উৎস একে বিশেষ করেছে। এটা শুধু প্রথম সংস্করণ নয়; বরং বইটি এমন ব্যক্তির কাছে ছিল, যিনি হয়তো টলকিনকে সরাসরি চিনতেন।

দ্য হবিট শিশুসাহিত্যের অন্যতম সফল উপন্যাস, যার বিক্রি ১০ কোটির বেশি কপি ছাড়িয়েছে।

সূত্র: বিবিসি
গ্রন্থনা: রবিউল কমল

