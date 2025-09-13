বইয়ের দোকানে বসে লিখলেন উপন্যাস

দেশে-বিদেশে
বইয়ের দোকানে বসে লিখলেন উপন্যাস
দক্ষিণ ইংল্যান্ডের গিল্ডফোর্ডের একটি বইয়ের দোকানের কোণে বসে প্রতিদিন আট ঘণ্টা লিখে নতুন উপন্যাস শেষ করেছেন ক্যাথরিন ক্রফট। তিনি বলেছেন, ‘এটা দারুণ একটি অভিজ্ঞতা। তবে আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ।’
সাত দিন ধরে টানা লেখার সময় ক্যাথরিন ক্রফটকে লাইভস্ট্রিম করা হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল ৮০ হাজার শব্দ লেখা। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত ৫০ হাজার শব্দের প্রথম খসড়া শেষ করতে পারেন।
ক্যাথরিন ক্রফট ১ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ১০টা থেকে লেখা শুরু করেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় শেষ করেন।
ক্রফট মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার লেখেন। তাঁর নতুন বইটি মূলত একজন নারীর গল্প। তার সঙ্গে একজনের দেখা করার কথা। তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি খুন হওয়া অবস্থায় দেখতে পান। তারপর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে লড়াই শুরু করেন।
ক্যাথরিন ক্রফটের ভাষ্য, ‘আমি লেখার শব্দগুলোর ব্যাপারে সচেতন। শুধু কিছু লিখে শেষ করতে চাইনি। তাই পিছিয়েও পড়েছিলাম। প্রথম খসড়ার জন্য ৫০ হাজার শব্দ মোটেও খারাপ নয়।’ নাম ঠিক না হওয়া উপন্যাসটি ২০২৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা। এটা হবে তাঁর ২০তম বই।
সূত্র: বিবিসি
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল