দেশে-বিদেশে
নতুন মার্কিন পোয়েট লরিয়েট আর্থার সি
মার্কিন লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের নতুন পোয়েট লরিয়েট নিযুক্ত হয়েছেন লেখক ও অনুবাদক আর্থার সি। ১৫ সেপ্টেম্বর লাইব্রেরি অব কংগ্রেস জানায়, ৭৪ বছর বয়সী সিকে এক বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি গত বছর এখান থেকে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন। তিন বছর ধরে দায়িত্বে থাকা এডা লিমনের স্থলাভিষিক্ত হবেন সি। আগের লরিয়েটদের মধ্যে ছিলেন জয় হার্জো, লুইস গ্লুক ও বিলি কলিন্স।
সম্প্রতি এপি–কে দেওয়া এক জুম সাক্ষাৎকারে সি জানান, জুনে লাইব্রেরির পোয়েট্রি ও সাহিত্যকেন্দ্রের প্রধান রব ক্যাসপার তাঁকে ফোন করে প্রস্তাবটি দেন। তবে প্রথমে তিনি কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যান। কারণ, মে মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্লা হেইডেনকে বরখাস্ত করার পর সেখানে অস্থিরতা তৈরি হয়। অনেক চিন্তার পর তিনি ক্যাসপারকে ফোন করে খুশিমনে দায়িত্ব নিতে সম্মত হন।
২২৫ বছরের পুরোনো মার্কিন লাইব্রেরি অব কংগ্রেস একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় লাইব্রেরি ও বিশ্বের বৃহত্তম এই লাইব্রেরিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত বিপুলসংখ্যক বই সংরক্ষিত আছে।
সূত্র: এপি
● গ্রন্থনা: রবিউল কমল
