১৩০ বছর পর অস্কার ওয়াইল্ডের নামে লাইব্রেরি কার্ড

দেশে-বিদেশে
১৩০ বছর পর অস্কার ওয়াইল্ডের নামে লাইব্রেরি কার্ড
বিখ্যাত আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্ডকে সম্মান জানাতে ১৩০ বছর পর তাঁর নামে নতুন করে একটি লাইব্রেরি কার্ড (পাঠক কার্ড) ইস্যু করেছে ব্রিটিশ লাইব্রেরি।
ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার হিসেবে খ্যাত ওয়াইল্ডের ওপর ১৮৯৫ সালে লাইব্রেরির পাঠককক্ষে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। কারণ, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগে মামলা হয়েছিল। সে সময় এটি যুক্তরাজ্যে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো।
নতুন কার্ডটি তাঁর নাতি ও লেখক মার্লিন হল্যান্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মার্লিন হল্যান্ড বলেছেন, ‘এটি খুব ভালো উদ্যোগ। আমি নিশ্চিত যে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।’
ব্রিটিশ লাইব্রেরির দলিল অনুযায়ী, ১৮৯৫ সালের জুনে লাইব্রেরির নথিতে হাতে লেখা ছিল ‘মি. ও. ওয়াইল্ডকে পাঠককক্ষ থেকে বহিষ্কার করা হলো।’ এ সিদ্ধান্ত সে বছরের ১৫ জুন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (তৎকালীন ব্রিটিশ লাইব্রেরি) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কার্যবিবরণীতে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।
তখন ওয়াইল্ড কারাগারে ছিলেন। ওই মামলায় তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওয়াইল্ডকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় লর্ড কুইন্সবেরির বিরুদ্ধে করা তাঁর মানহানির মামলা হেরে যাওয়ার পর। কুইন্সবেরি তাঁকে সমকামী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। কারণ, তাঁর ছেলে লর্ড আলফ্রেড ডগলাসের সঙ্গে ওয়াইল্ডের বন্ধুত্ব ছিল।
তৎকালীন লাইব্রেরি নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে লাইব্রেরি কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করা হতো। নতুন কার্ডে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ রাখা হয়েছে অস্কার ওয়াইল্ডের মৃত্যুর দিন—৩০ নভেম্বর ১৯০০।
সূত্র: বিবিসি
• গ্রন্থনা: রবিউল কমল