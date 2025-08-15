কবিতা

কবিতা

ছায়া ফেলে যায় না 

নাসরীন জাহান
অলংকরণ: আরাফাত করিম

যে চলে যায় জীবনে গন্ধ পর্যন্ত না ফেলে,  
এমনকি ছায়াও না, সে কি
ছিল কোথাও?

অথচ সে ছিল। শেওলার বাকলে এঁকেছিল
পরানকাব্য, জল থেকে বরফ খসে পড়ে,
নড়ে উঠেছিল রোদ সানকির জলে।

গোলাপি ন্যাপকিন ছুড়ে
দ্রোহে ফেটে পড়ত প্রায়শ।
তখন নিজের বাদ্য বাজাত না বাতাসেরা
ঠিকরে উঠত সে তীব্র অবিচারে,
আর তার ছায়া হনহন জলাশয়
কিংবা পাথরের সাথে ধাক্কা খেত।

তখন আলো জ্বলে উঠত ফসলের দিনগুলির।  
বউ ছিল শিশু ছিল—এমন জীবনের মুখে  
তীব্র মুখর ছুড়ে দিয়ে
ধীরে ধীরে সে অতলে
তলিয়ে গেল।

ছায়াতাড়িত পৃথিবীতে
ছায়ামাত্র না রেখেই।

