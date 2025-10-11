কবিতা
বিপন্ন স্বরগ্রাম
সোনালি ঢেউ তুলে প্রজাপতি পড়ে ঢুকে কাচের—
দেয়ালে, আর ঝাপটায় ডানা—মৃত্যুগন্ধী বিদ্যুৎগতি:
কোনো কোনো ঘরে ঘরপোড়ানো সময়ের সংহতি—
বারুদের সুবাসে জানায় আহ্বান—যুদ্ধবিমানের
তবু তোমাকে করি বাসনা—নীল ল্যাম্পপোস্ট; দিগন্তে
এলোচুলে দোলে ইতিহাস—ভোকাট্টা ঘুড়ির লেজে
আর, ছাপিয়ে আকাশ নেমে আসে মহামড়ক সেজে;
জানায় প্রণতি: মানুষ ধূর্ত চিরকাল, একবার বেঁচে
আবারও বোনে গ্রহ শিকারের ধুন; দিকভ্রান্ত তটে
তবু মানুষের আহাজারি ভাসে ত্রাসে—দিনান্তে
ছিলে তুমি—দূরে কি কাছে, দূরত্বের সীমারেখা
ঝাপসা যখন, কালো পৃথিবীর কামার্তনাদ অবিরাম;
তাতে চিৎকার-শীৎকারে একাকার বিপন্ন স্বরগ্রাম:
কালের উদ্যানে পরিত্যক্ত আমরা— মাংসের পরিখা