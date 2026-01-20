কবিতা

কবিতা

পাখির বুকের পালকভাঁজে

লেখা:
মেহেরুবা নিশা
অলংকরণ: আরাফাত করিম

প্রেম যখনই
ওমকাতুরে পাখির বুকের
পালকভাঁজে যায় ছড়িয়ে,
ঠিক তখনই
হাওয়ায়-বনে, শীত নেমে যায় সংগোপনে।

শিশির ঝরে—
বন-পাহাড়ের গুপ্ত ঝোপে।
ভ্রান্ত পথের শেষ সীমানায় পৌঁছে পথিক
ধুকতে থাকে ঝাপসা আলোয়!

শীতনিদে—হায়! শাল্মলিছায়,
কোন ময়ালের আধেক ছায়ায়
দিক ভুলে যায়
দিগ্‌বিদিকে ছুটতে থাকা হরিণশাবক।
কেমন যেন ভ্রান্ত চাওয়া,
গভীর কাজল-মলিন চোখে!

আমিও কি এমন মাতাল?
কেমন যেন উথালপাতাল
ঢেউ জেগে রয় সুপ্ত হ্রদে!

এমন নিশার প্রবল শীতে,
ছড়িয়ে যাওয়া এলোকেশে,
অন্য জীবন করছি যাপন
নিজের করুণ ছদ্মবেশে!

