কবিতা
বাঘের কবিতা
আহারের পর ক্লান্ত বাঘ
হাঁপাচ্ছে সে, চোখে সংরাগ
অনেক দৌড়ে শিকার ধরে
থাবায় নখে হত্যা করে
রক্তমাসের ভোজন সেরে
তৃপ্ত বাঘ ফোঁপাচ্ছে সে
ঢুলুঢুলু চোখ—চোখে সংরাগ
কামার্ত চোখ কমণ্ডলু
নিদ্রাকামে হুলুস্থুলু
ছিন্নভিন্ন হরিণাংশ
শূন্য থেকে অপূর্ণাঙ্গ
সংশয়ী তার চোখ শূন্যে
সন্ধ্যা নামলে এ অরণ্যে
তীর্থে একা ফিরছে বাঘ
গুহার থেকে দিক-অরণ্যে
তাকিয়ে বাঘ শমিত রাগ
খুঁজছে একা শূন্য বাগ,
নিজের ঝোপে ফিরছে বাঘ?
সামনে তার হা-শূন্যতা
অরণ্যে সব অবুঝ পাতা
আকাশে লাল অস্তরাগ
ভুবনে এক একলা বাঘ
ঢুলুঢুলু চোখ—
চোখে সংরাগ।।