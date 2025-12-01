গুচ্ছকবিতা
স্বার্থের পুঁটি খুঁটছে কালের ধূর্ত বক
ছায়াখেকো মনবৃক্ষ
কোথায় সে গিরিপথ যার শিরা বেয়ে ঝরে পড়ে
জীবন আরক? তোমার ঠোঁটের গাঢ় সঞ্জীবনী
যার চেতনায় বহুকাল লুপ্ত ফণাতোলা গুপ্তনদী
এখনো কি বহাল স্থবির মহাকালব্যাপী অবনির সম্ভাবনাখনি?
জেগে উঠে মাথা নাড়ে ঘুমকাতুর চতুর পাহাড়
তোমার বুকের কাছে জেগে ওঠা নিশাচর চর
গোপনে ফুল হাতে কে যেন গুটি গুটি পায়ে
আদিগন্ত সন্তের বিভায় নিরন্তর প্রার্থনাবিভোর
ছায়াখেকো ঝরনার দূরত্বমাপা মনবৃক্ষ
তোমার শরীরমোমে কতটা হতে পারি নীল ইকারুস
মীননদীর গভীরে গিয়ে কে কবে দেখেছে কতটা সূক্ষ্ম
বহমান ঢেউয়ের ফণায় নাচে মূর্তমান কালের পৌরুষ...
আফ্রোদিতি
তোমার গভীরে এক ত্রিকোণ গোপন হ্রদ
জেগে আছে হিরণ্ময়
এ কোনো মামুলি জলমহাল নয়
স্পর্ধার কাছে তার লুটিয়ে পড়ে
জগতের সমস্ত সম্পদ
জলের শব্দে তার উদ্ধত পুরুষ বিভোর
দণ্ডিত ঋষির ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান
মাতাল ডুবুরি নিত্য চায় মগ্নস্নান
স্বর্গের কত মদিরা লীন তোমার ভিতর!
ক্ষরণে প্লাবিত অন্ধ এক আদিমবাগান
মন্থনে মন্থনে চির ফলবতী
শস্যভারে নত একালের আফ্রোদিতি
গোপন দুয়ার খোলো, ভাসাব সাম্পান...
উনুন
আসলে ধোঁয়া, তুমি যাকে ভেবেছ আগুন
ইটের ত্রিভুজ এঁকে সাজানো ছিল সে উনুন
লাজুক ফুলের রঙে উঠেছে জ্বলে
ভস্ম উড়েছে হাওয়ায় ছিটানো জলে
ইহজাগতিক যত তুষ-কাঠ-খড়
উনুন খেয়েছে গিলে সারা দিনভর
ফারাক কতটা জানো জল ও আগুনে
রবিরশ্মি কেউ কভু দেখেছে গুনে?
জানুক তবু বিশালাক্ষী তোমায় ভালোবাসি
নাম ধরে ডাকে তোমায় কৃষ্ণের বাঁশি…
সৃজন দিঘি
তুলকালাম বাতাস এসে তোমার এলোচুলে
মিলন বাসনায় কত খেলে লুকোচুরি
অন্ধ রাত বাড়ায় হাত স্থান–কাল ভুলে
নগ্ন বাহুতে তোমার রোদ দেয় সুড়সুড়ি
ন্যায়শাস্ত্রে কবে প্রেম ছিল অবাঞ্ছিত
ফানুস উড়িয়ে দেখো মনের আকাশ
রতিশীৎকারে কেঁপে আদম হাওয়াই তো
জানের সেই জন্মশাস্ত্র করেছে প্রকাশ
নারীই সৃজন দিঘির আদি রাজহাঁস...
ইতিহাস
কোনো এক ভোরে যদি ঘুম ভেঙে দেখি
বাগানের সব ফুল হেসে আছে অমলিন
গাছের একটি পাতাও ছেঁড়েনি কেউ
উদাসী দোয়েল শিস দিয়ে কাঁপাচ্ছে দিন
যদি চোখ মেলে দেখি ফজরের নামাজ শেষে
মসজিদ থেকে আনমনে ফিরছে ওসমান গণি
ভোরের মাতাল হাওয়ায় মন খুলে গাইছে আনাজ
কালীবাড়ির মন্দির থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রধ্বনি
যদি আধলীন স্বপ্ন ভেঙে দেখি
পৃথিবীর সব যুদ্ধ থেমে গেছে আচানক
সীমান্ত থেকে সরে গেছে বিরূপ কাঁটাতার
স্বার্থের পুঁটি খুঁটছে না আর কালের ধূর্ত বক
যদি কান পেতে শুনি কোথাও নেই কান্নার স্বর
মুছে গেছে বিগত দিনের করুণ দীর্ঘশ্বাস
মানুষের পাতে পাতে ফিরছে দুধভাত
এমন একটি দিন আর কত দূরে ইতিহাস?