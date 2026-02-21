কবিতা

একুশের বিশেষ আয়োজন

সে ছিল একুশের ভোর

লেখা:
শিহাব সরকার
অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান। গ্রাফিকস: প্রথম আলো

সে ছিল একুশের ভোর স্বাধীন বাংলাদেশে
শিশিরের কণা ছিল ঘাসে, পলাশ ফুটেছে
তারপর আরেক কবিতার সূচনা...
ভেজা ঘাসে বিছানো চাটাইয়ে চিত্ত সাহার বইয়ের পসরা
এ-ও হয় নাকি, এ রকমভাবে বইয়ের বিকিকিনি?

বুঝিনি সেদিন, এভাবেই উঠে যায় কীর্তিস্তম্ভ
শুরু হয় কোনো কোনো অমর কবিতা,
গঙ্গোত্রী-গোমুখ থেকে যেভাবে
নেমে এসেছিল গঙ্গা-পদ্মা-গড়াইয়ের ধারা

জানি না কার দিব্যচোখে ছিল এই নদীজন্ম
প্রভাতফেরি করে আসা আমরা ক’জনাও
পড়তে পারিনি চিত্তদার দূরাভাসী চোখ

চাটাই বিছিয়ে বই বেচছেন চিত্তরঞ্জন সাহা
একুশের দিনভর: কী অবাক দুরূহ সেই গদ্যছবি
এখন বইয়ের উৎসবে বইগুলো সব স্বপ্নের প্রজাপতি
মেলামাঠজুড়ে পদ্যছবি, অবিনশ্বর আনন্দ-কবিতা

লিখেছিলেন চিত্তদা প্রথম পঙ্‌ক্তি সেই ভোরে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
কবিতা থেকে আরও পড়ুন