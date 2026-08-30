ম্যানিকুইন
১
দোকান বন্ধ হওয়ার পরে
ম্যানিকুইনগুলারে
মানুষ মানুষ লাগে
আর মানুষগুলা
আরও ম্যানিকুইন
২
রাত হলে
শোরুমের ম্যানিকুইনগুলা নেমে আসে
চা কাপে নিয়ন মরিচা
সিগারেট শলাকায় শহরের নাভি লাল হয়
দরদাম চলে
মানুষ না শরীর
শরীর না ভাড়া
ভাড়া না খিদা
পকেট উপচানো ওম
হোটেল পলাশীর ম্যানেজার হাসে
ফকিরটোলা মাংসপট্টি
বোস কেবিন ক্রস করে
ডাইনে টানবাজার
বামে মাওরা হোটেল
নৈতিকতা ড্রেনের জলে
পরিত্যক্ত কনডমের মতো ভাসে
নির্দিষ্ট পাড়ায় আর ব্যাপারটা থাকে না
সভ্যতা নিজেই রেডলাইট এরিয়া
ভদ্রলোকেরা ভান ধরে
পরিবার পরিবার খেলতাছে
কাচের ভিতরে মানুষগুলা স্থির দাঁড়ায়
আর বাইরে ম্যানিকুইনগুলার
খদ্দের তালাশ
কেউ অভুক্ত বাচ্চার জন্য...
হাই প্রাইস লেভেলে থাকে
সংস্কৃতির বাড়তি ভোগ