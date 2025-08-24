কবিতা

কবিতা

সর্বনামগুলি

লেখা:
জাহিদ হায়দার
অলংকরণ: আরাফাত করিম

যে-ভাবে,
যে-অর্থে,
যে-প্রেক্ষাপটে
                    তুমি কথা বলো, আমি বলি, সে বলে, তারা বলে
                    আর নিজেদের পারা আর পারাহীন আরশি দেখে দেখে
                    কখনোবা উপলব্ধি করে
                    এবং না-বুঝে, না-ভেবে
                    তুমি, আমি, তারা এবং সে
                    সর্বনামের ভিতর ক্রিয়ার বিভেদে
                                        ছিলাম, আছি, থাকব ইত্যাদির
                                                            সত্য-মিথ্যা হতে হতে
                    পরিধির রেখায় দাঁড়িয়ে বা বসে
                    কখনো কেন্দ্রের স্থিরতা বা অস্থিরতায় জেগে থেকে
                    ক্ষুধা আর শরীরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনে
                    কখনোবা নিঃশব্দে নিজের ছায়া ঘেঁটে ঘেঁটে
                                                                                হয়ে যাই ঘূর্ণমান চাকা...

ধুলো, বৃষ্টি আর অচেনা জলবায়ুর অধীনে
কখনোবা অবসর নেওয়া মায়া।

