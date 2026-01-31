কবরস্থানের কুয়াশা কতটা ঘন

কবিতা
কবরস্থানের কুয়াশা কতটা ঘন
পিতার বুকে গজাচ্ছে ঘাস
কবরে, দূরে ভেসে যাওয়া মেঘ
তুমি তো জানো
কবরস্থানের কুয়াশা কতট ঘন? দেখা না পাই
তোমায় পিতা।
যে যায় সে কি চিরতরে যায়?
তবে যে লিখা আছে কিতাবে গীতায়
এ জগতে হারায় না কিছুই
হারানোর নেই কিছু আর
পিতাকে তো আমি নিয়ে আসিনি।
তবু কেন যে ব্যাকুল ঘাস
কবরে গজায়
কী হারানো সে লুকাতে তবে চায়?
আর দূরে দূরে মেঘ
কী দুঃখ বাতাসে নিয়ে
কবরের কুয়াশার কি জানে?
ফুল ঝরে গেলে কী ব্যথা জাগে
শাখায় শাখায়।
আর কোন দুঃখে ঘন কুয়াশার ভেতর
শিশির চোখে নিয়ে পিতার কবরে ঘাস গজায়।