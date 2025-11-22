ঘ্রাণময় গানে, অঘ্রানে

কবিতা
ঘ্রাণময় গানে, অঘ্রানে
১.
অন্ধকার গাঢ় হোক, চিত্রকর্ম ভালো ফুটবে ওতে
রাগ মধুবন্তী বিচ্ছুরিত চুম্বন-তৃষিত ওষ্ঠে
২.
কে বলেছে পর্বতের ডানা নেই—ওড়ার বাসনা
চন্দ্রসূর্য তার সখা—দিনরাত ভাব-জানাশোনা
৩.
শিখেছি মাছের কাছে শ্বাস নেওয়া অতল গভীরে
সতত সচল থাকা অমানুষ মুখোশের ভিড়ে
৪.
সমাধি নিস্তব্ধ নয়, বৃক্ষ নয় মূক বাক্হীন
ধ্বনি সুর নেয় শুষে উস্তাদের বেহালা ও বীণ
৫.
সে-ই বড় ভ্রামণিক ফুলে-ফুলে বিভোর ভ্রমর
দেশে-দেশে যাত্রা নয়, মনোমাঝে পৃথিবীভ্রমণ
৬.
আমাকে প্রেমিক-কবি বলে কেন দিতে চাও ট্যাগ
নগণ্য মানব—মোহ ভয় করতে পারিনি ত্যাগ।
৭.
ষাটোত্তীর্ণ আমি, বাতাসকে বলি ‘নৃত্যপটীয়সী’
নির্জন প্রান্তরে মুদ্রাপিপাসায় স্থির হয়ে বসি