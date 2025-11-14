ঘর
তুমি কি যাবে হে পার্থ, দূর-
পরবাসী অন্তঃপুরে? ত্যাজ্য
সাম্রাজ্য ভেঙে মৎস্যারোহী
কুমারসঙ্গমে? বেলগাছি,
নাগদাহ, কালিদাসপুর;
কোথায় তোমার ঘর? কোন
মথুরার মায়াভূমি? আমি
আর যাব না যেখানে, তুমি
আর না যাবার দলে। সেই-
খানে ঘর আছে আমাদের।
পড়ন্ত পৃথিবীর পশ্চিমে,
আমাদের ভিটেমাটি আছে।
দেয়ালবিহীন চালাঘর;
কান পাতলেই খসখসে
কমলা পাতার কোলাহল;
তুমি-আমি যাই না সেখানে।
আমরা থাকিনি কোনো দিন
ঘর ছেড়ে জলজ জমিনে;
সেই খানে যেতে হয় মেঘ-
শিরীষের পথ ধরে। এই
শীর্ণ শোরগোলের শহর
ছেড়ে মাইল দশ উত্তরে
গেলে, অনায়াসে পেয়ে যাবে
শাল্মলির যৌথ সংগীত।
কোনো দিন, যে মহল নেই;
কোনো দিন নেই কোনো ঘর!
রং নেই, মসৃণ জলের
মতোই। আমরা পৌঁছে গেলে
বসন্তের যত আরণ্যক
শাঁই শব্দে লেপ্টে যাবে প্রথা
ও প্রজ্ঞায়; জ্ঞানের অধিক
প্রেমে, যূথবদ্ধ প্রার্থনায়।
কাঠের বেঞ্চি পাতা চায়ের
দোকানের পাশে নৃপতির
বেশে গগনশিরীষ আর
নাম না জানা গোটা বিশেক
সাদা পাখি তোমার চিবুক
ঘেঁষে উড়ে যাবে একসাথে।
তারপর তুমি আর আমি
হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছাব
আমরা যেখানে কোনো দিন
নেব না বিশ্রাম; সেখানেই
আমাদের ঘর আছে। কোনো
ছাদ নেই; তাকালে অনাদি-
অনন্ত ছায়াপথ। জানালা-
দরজা কিছু নেই সে ঘরে;
হাত বাড়ালেই ধরা দেবে,
মহাসমারোহে মহাকাশ।