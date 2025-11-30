কবিতা
অশ্বিনী
পেছাতে পেছাতে আর কতটুকু পেছাবে এবার?
নক্ষত্র স্বাধীন নয়
তবু আঁকে সে নিজস্ব আলোর বলয়
সাধ করে অন্ধকার গিলে খেলে
কে শোনাবে তোমাদের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের নাম?
হরীতকী বনজুড়ে জোনাকপোকার গান
শোনো, কান পাতো
মাথা তোলো, দেখো
মুষ্টিবদ্ধ করো, জাগো
আঁধার উগরে দিয়ে নিরঙ্কুশ হও।
পিছিয়ে যেয়ো না আর
পেছাতে পেছাতে মেডুসাও হেরে যান, নুয়ে যান
ইগলের ডানা মেলে
তুমিও ওড়াও মেয়ে
জীবনের সমগ্র বিলাপ
কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে হেঁটে যাও
ছুঁয়ে দাও পৃথিবীর মুখ।
অশ্বিনী স্বভাবে উষার সংগীত গাও
ঠেকাও উত্থান অভব্য লোলুপ জিউসের।