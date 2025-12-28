কবিতা
এখন সবকিছু নিরুত্তর হয়ে থাকে
এখন সবকিছু নিরুত্তর হতে থাকে
নগরের মানুষের চোখে থাকে না আর
হ্রদের তলদেশ,
মানুষের আর আগের মতো সুকৃতি নেই।
আকাশের কালো চোখ এখন
মানুষের দিকে তাকায়।
মানুষ এখন প্রয়োজনীয় স্মৃতিও
বহন করতে চায় না,
আবার সুন্দরের ধ্যানেও থাকে না।
আশার সব আলো নিভে যাচ্ছে—
অথচ মানুষ চুপচাপ, ভাবলেশহীন।
মানুষের আলোয় আলোয় এখন অন্ধকার।
মানুষের প্রেম এখন শূন্য নিঃসময়
জলে আর নক্ষত্র নেই এখন
মানুষের মনের উদ্দীপন।
মানুষের ভাব আর আবেগ এখন
অশুদ্ধ থেকে যায়—
মানুষ এখন ঢের কঠিনতায় বেঁচে থাকে।