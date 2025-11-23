কবিতা
হেমন্তে খাগের কলমে লেখা কবিতা
দুঃখের কুন্ত আগ্রাসনের সঙ্গে যখন আমি লড়ছিলাম একা
যখন চলছিলাম নানা রকম আগুন-জল সাঁতরে-উজিয়ে,
তুমি তখন আলগোছে পালিয়ে গিয়েছিলে প্রেম থেকে
হেমন্তের রম্য মাঠে অবশেষে খুঁজে পেলাম তোমাকে
যে তুমি হেমচোর, চুরি করে নিয়েছিলে সম্পর্কের সোনা
তোমার দু-হাত থেকে ছলকে পড়ে
সেই সোনা এখন
হেমন্তের শোভা দারুণ মাঠে মাঠে জ্বলছে
আমি কবি। খাগের কলম হাতে বাঞ্ছা করি—
আঁকব তোমার সব রকম মুখ ও চেহারা
লিখে রাখব তোমার-আমার স্পর্শ আর স্ফুলিঙ্গের কথা
দেখো, দেখো চোখা ডাল, ছোট্ট শাবল আর খুন্তি-হাতে
ধানকুড়ানির দল জড়ো হলো মাঠে
অথচ নিরভিমান আমার হাতে শুধু একটা খাগের কলম
ধানমাড়াই শেষে কৃত্তিকা ও আর্দ্রা নক্ষত্রের নিচে
যখন তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, আমি তখন
তোমার শিয়রে বসে প্রেমের নৃমুণ্ডমালা আঁকব ধীরে ধীরে
খড়ের গাদার নিচে পড়ে থাকবে আমাদের সম্পর্কের সোনা