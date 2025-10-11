কবিতা
নিরুপায়
কী করব নিয়ে এই বেদাঙ্গ-বধির অনুদ্বিগ্ন কুশীলব
কাউকে বাদ দেব, সে সাধ্য আমার নেই
আমি শুধু কয়েক ঝলক আলো দেখিয়ে দর্শক সাধারণকে বলতে পারি,
এই-ই তো আলোর মিছিল—তোমরা শামিল হও
যার যতটুকু দরকার, ধরে রাখো আলো
অন্ধকার চিরাচরিত নিয়মে ঘাপটি মেরে বসে আছে
তাদের কাঁধে হেলান দিয়ে নরম বালিশ কোলে মখমলের আরাম বিছানায়
সামনে ধ্রুপদি নৃত্যে আসর মাত করছে
একালের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী ধ্রুপদ নটিনী
যার কমনীয় লাবণ্য শেষ পর্যন্ত আরাধ্য তাদের,
আমি কোন দিকে যাব—চারদিক শুধু নয়, দশদিক ঘিরে আছে তারা।
নগদ লাভের চকচকে নেশার বলি হচ্ছে আমাদের কোষাগার
যদি বলি ত্যাগই মহৎ, তারা ভুল বাক্যে রচনা করতে চায় আমার নিয়তি,
তারপরও অনড় আমি বুনে যাচ্ছি বীজ
যতক্ষণ চাষ দিতে পারি জমিনে, মনের ভূগোলে ধরে রাখব মাহাত্ম্যসাধন
যায় যাক জীবন—একবার তো যাবে!