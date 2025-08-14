গুচ্ছকবিতা
উঠোনে ঝলসে ওঠে রোদজ্বলা খাঁচা
মরুরাত্রির ঝড়
উটের গ্রীবার নিচে মরুরাত্রির ঝড়
বয়ে যায়, আর কাঁপে থত্থর।
কাঁপতেছ তুমি
সমতল ভূমি
পেরিয়ে এসেছ বলে
পৃথিবীর আদি
বাদী ও বিবাদী
বাস করে স্থলে।
তোমার গ্রীবার নিচে শীতের দৃশ্য
মুগ্ধতা হয়ে বধু মুছে দেয় বিশ্ব।
ভাবো তো এবার
দৃশ্যে কে আর
দৃশ্যায়িত থাকে!
ইথারে ইথারে
ভেসে থাকা ছবি
ভ্যান গঘ কেন আঁকে?
মেঘের চিহ্ন
মেঘের চিহ্ন এঁকে মুখ তার কালো
আমায় দেখতে পেয়ে কিছু চমকাল!
পাতার আড়াল থেকে রোদ নেমে এলে
সোনার মোহর কিছু হাতে হাতে মেলে।
তবু তো ঘোরের ধ্যান ভাঙেনি আমার
দরকার ছিল নাকি এভাবে নামার?
নেমে যাব? এই মন করেনি বারণ
পাহাড় পেরিয়ে এলে, এই কী কারণ!
উঠোনে ঝলসে ওঠে রোদজ্বলা খাঁচা
ভিটেমাটি ঘাসবন—এ–ই হলো বাঁচা।
সুন্দর থাকে অন্ধকোঠরে
সুন্দর থাকে অন্ধকোঠরে উপরিভাগে লাল
যৌবন নাচে যেন আরবীয় ঘোড়ার প্রতিটি ফাল।
কেশর ফুলিয়ে ছুটে যায় সে কাঁপিয়ে মরুর চূড়া
কোনো বেদুইন কাফেলার ছুট পাওয়া একটি ঘোড়া।
দ্রুত হাঁটে বেদুইন
ফুরিয়ে আসছে দিন
আশা-নিরাশার এই তো নিয়ম চলছে জগৎজোড়া।
সুন্দর থাকে অন্ধকোঠরে সবকিছুরই গর্ভে
ভূমিষ্ট হয় দিনযাপনের প্রতিদিনের পর্বে।
মুখোমুখি আয়নায়
ছায়া ছায়া একনিমেষের ঘুমে
ঘুমিয়ে ছিলাম যেন!
জেগে উঠে দেখি, পৃথিবীর মুখ
ভাঙে আয়নার ধ্যানও।
জাগরণ ঘটে বাস্তবতায়
নাকি পরাবাস্তবে!
যতবার ভাবি, ভাবতেই থাকি
হিসাব মেলে না ভবে।
পারদের নিচে কাতরতা থাকে
আয়নায় থাকে দেহ
কাতর হৃদয় মুছে দিলে থাকে
দেহজাত সন্দেহ।
মুখোমুখি আয়নায়
চেয়ে দেখি, কেউ নাই!
নীলিমা
বেদনার ডাকনাম
নীলিমা
অতি দূর তারাদের
দ্রাঘিমা।
মহাকাশ নিঃসীম
তারও ওই পাড়ে
কার যেন ছায়া পড়ে
দেখি বারে বারে।
বারবার একই ভুল
করি আর ভাবি,
সুন্দর জগতের
মরমের চাবি।
চাবি তুমি নাকছাবি
নীলিমার নাকে
তার যেন হুঁশ হয়
আমার এই ডাকে।