ভুল এবং ভূততাড়ানিয়া ভোর

‘If you see the Buddha, kill him’

—Lin Chi

জাম্বু রেইনকোট আর হরিণের চামড়ার বেল্ট

হাতে নয়া চাবুক

চোখে ভাসবে জঙ্গমের রই রই

দৃশ্যমান হবে এভাবেই সর্বসমক্ষে