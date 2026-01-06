মেঘের আড়ালে কুয়াশা রাতের ভোর

কবিতাযুগল
মেঘের আড়ালে কুয়াশা রাতের ভোর
শূন্যতায় বশীভূত
রাত গাঢ় হয় বিমুগ্ধ বাতাসে
জাদুকরি সুরের মূর্ছনা
নিঃশব্দ আঁধার অন্ধকারের চোখে;
কথার হাহাকার আড়ালে ঝরা পাতা।
ভাবনার প্রেক্ষাপটে নিশ্চিত গন্তব্যে
রাত ঘুণপোকা প্রেয়সীর ছলাকলা;
ছায়া সন্তর্পণে আঁধার অপারগতায়
দেহ ঝুলে আছে শূন্যতায় বশীভূত
ঘুমিয়ে আছে আলোর রং কিমাকার
মৃত হরিণের আত্মা পৌরাণিক প্রেম;
আকাঙ্ক্ষার পথ ধরে হেঁটে যাই তবু
নিভে যায় আলো স্পর্শ অন্তিম সাহসে।
পথ পুরাতন
প্রতীক্ষার শেষ আছে সময় সীমাবদ্ধতা;
পথের ধারে প্রাচীন বৃক্ষ বাকল
যেতে যেতে পথ পুরাতন যাত্রা দীর্ঘ
ঢেকে যায় পথ ঝরা পাতা সবুজ আর্তনাদ;
কফোঁটা চোখের জল সংসার ইত্যাকার অবসরে
মেঘের আড়ালে কুয়াশা রাতের ভোর
পাখি উড়ে গেল খাঁচা দীর্ঘশ্বাস কাফনের আকাশ
নিঃসঙ্গ রাত্রিজুড়ে স্তব্ধ চরাচর
ঝুলে আছে সময় ক্লান্তিহীন নিঃসঙ্গ চাঁদের মুখোমুখি!