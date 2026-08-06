যাযাবর
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের উত্থান–পতনময় সময়ে এর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন কবিরা। প্রথম আলোতে ২০২৪ সালের ২ আগস্ট প্রকাশিত একটি কবিতা।
হে পিতা, দাঁড়িয়ে আছি ফ্যাসিবাদী পিস্তলের সামনে।
একটি বুলেট জিজ্ঞাসা করছে তোমার নাম।
দুই নম্বর বুলেটটি বলছে একটু পরেই, কবরের অন্ধকার।
তিন নম্বর বুলেটটি মনে করিয়ে দিচ্ছে—
খানিক পরেই খুব কাছ থেকে
গুলি করা হবে আমাকে
দেখতে পাচ্ছি ট্রিগারটিকে
অন্ধকারেও ঝিলিক দিচ্ছে
চার নম্বর বুলেটটি চিৎকার করে আমাকে পালাতে বলছে।
আর পাঁচ নম্বর বুলেটটি খুব শান্ত হয়ে আছে।
ছয় নম্বর বুলেটটি কেন যেন হো হো করে হাসছে।
আমার মুখে গুঁজে দেওয়া পুরাতন কাপড়ের স্বাদে
মাকে মনে পড়ছে। অভাগী।
আমার সন্তানদের দেখে রেখো পিতা।
যাচ্ছি আমি, যাযাবর বিবাগি।