জর্জ অরওয়েল: এক সত্যান্বেষীর জন্ম ও উত্তরাধিকার

Down and Out in Paris and London (1933)

এ লেখা দিয়েই অরওয়েলের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ। বইটি ইউরোপের নগরজীবনের প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে। নিজ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন দরিদ্র মানুষের জীবন কতটা লাঞ্ছনা ও শ্রমে গড়া। এটি শুধু একটি আত্মজীবনীমূলক রচনা নয়, বরং একটি সামাজিক প্রতিবাদ।

The Road to Wigan Pier (1937)

এখানে তিনি ইংল্যান্ডের খনি অঞ্চলের শ্রমিকদের জীবনচিত্র একদম ভেতর থেকে তুলে ধরেন। কিন্তু শুধু বর্ণনাতেই থেমে থাকেন না—বইটির দ্বিতীয় অংশে তিনি সমাজতন্ত্র নিয়ে তীব্র আত্মসমালোচনা করেন। তত্ত্ব নয়, মানবিকতার ভিত্তিতেই যেন সমাজ গড়ে ওঠে—এটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা।