মরমি দর্শন
হেনরি সুসো: ঐশ্বরিক প্রেমের মরমি কবি
জার্মান মরমিবাদের ইতিহাসে হেনরি সুসো (Henry Suso) বা হেইনরিখ সিউসে (Heinrich Seuse, ১২৯৫-১৩৬৬) এক অনন্য নাম। মধ্যযুগের এই ধর্মতাত্ত্বিক ও মরমি সাধক তাঁর আবেগঘন ও কাব্যিক আধ্যাত্মিক রচনার জন্য সুপরিচিত। সুসোর দর্শন ঈশ্বরপ্রেম ও কৃচ্ছ্রসাধনের এক গভীর মিশ্রণ।
সুসো রাইনল্যান্ড মিস্টিসিজমের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি ‘গটেসফ্রয়েন্ডে’ তথা ঈশ্বরের বন্ধুগণ (ফ্রেন্ডস অব গড) নামক একটি ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। এটি ছিল রাইনল্যান্ডের ধর্মপ্রাণ অ্যাসেটিকদের একটি চক্র। তাঁর জীবন ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্যের অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ।
হেনরি সুসো ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির লেক কনস্ট্যান্সের তীরে উবারলিঙ্গেন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন সিউসে পরিবারের, কিন্তু সুসো তাঁর মায়ের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে মায়ের কুমারী নাম ‘সুসো’ গ্রহণ করেন।
১৩ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হিসেবে কনস্ট্যান্সের ডোমিনিকান মঠে যোগ দেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি কিছুটা উদাসীন থাকলেও, ১৮ বছর বয়সে তাঁর মধ্যে এক বৈপ্লবিক আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে, যাকে তিনি তাঁর ‘অনন্ত জ্ঞান বা শাশ্বত প্রজ্ঞার কাছে আত্মসমর্পণ’ বলে অভিহিত করেছেন। এই ‘অনন্ত জ্ঞান’ বা ‘শাশ্বত প্রজ্ঞা’ ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু, যা তিনি খ্রিষ্টের মানবরূপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতেন। এরপর তিনি কঠোর অ্যাসেটিক অনুশীলন শুরু করেন, যেমন শারীরিক কষ্টসাধন, উপবাস ও প্রার্থনা।
এরপর সুসো কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং মেইস্টার একহার্টের ছাত্র হন। তাঁর মিস্টিক্যাল চিন্তা সুসোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ১৩২৬ সালের দিকে তিনি প্রিস্ট হন ও কনস্ট্যান্সে ফিরে আসেন। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ধর্মীয় অত্যাচার ও অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় একহার্টের হেরেটিকাল চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। অবশ্য তিনি এই সব অভিযোগ কাটিয়ে ওঠেন।
পরবর্তীকালে তিনি সুইজারল্যান্ডের উলমে চলে যান। সেখানে লেকচারার ও প্রচারক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে তিনি ‘ফ্রেন্ডস অব গড’ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংঘ ধর্মীয় সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার প্রসারে নিয়োজিত ছিল।
জীবনের শেষ দিকে, ১৩৪৮ সাল থেকে তিনি উলম শহরের মঠে বসবাস শুরু করেন। ১৩৬৬ সালের ২৫ জানুয়ারি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। ক্যাথলিক চার্চ ১৮৩১ সালে তাঁকে ধন্য (Blessed) ঘোষণা করে। ডোমিনিকান অর্ডারে তাঁর স্মরণ দিবস পালিত হয়।
সুসো তাঁর জীবনকে মূলত তিনটি অংশে ভাগ করেছেন—১. অন্তর্মুখী সাধনা—নিজের আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্তুত করা; ২. শাস্ত্রীয় ও দায়িত্বপালনের জীবন—দৈনন্দিন জীবন ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন; ৩. ভক্তিমূলক যাত্রা—ভক্তি ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ।
তিনি বিশেষভাবে ধ্যান, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেমময় ভক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সুসো নিজেকে ‘ডার্ক মিস্টিক’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এর অর্থ, তিনি আত্মিক যন্ত্রণা, একাকিত্ব ও ঈশ্বরের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভবের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্তির পথ অনুসরণ করেছেন।
সুসোর দর্শন ছিল অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও রূপকধর্মী। তাঁর দর্শনের মূল স্তম্ভগুলোর একটি হলো খ্রিষ্টের দুঃখভোগের অনুকরণ। সুসো বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর পথ হলো যিশুখ্রিষ্টের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণাকে নিজের মধ্যে অনুভব করা। তিনি দীর্ঘদিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন।
তাঁর মতে, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত মিলন অর্জনের জন্য ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ রূপান্তর অপরিহার্য। তাঁর প্রথম দিকের জীবন ছিল কঠোর আত্মসংযমে ভরা। তিনি নিজের জন্য বিশেষ কাঁটাযুক্ত জামা, কাঠের খাট ইত্যাদি কষ্টদায়ক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তবে পরিণত বয়সে এসে তিনি উপলব্ধি করেন যে শুধু শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে আন্তরিক প্রেম ও আত্মসমর্পণই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার প্রকৃত পথ।
সুসো ঈশ্বরকে ‘শাশ্বত প্রজ্ঞা’ হিসেবে কল্পনা করতেন। তাঁর লেখায় এই প্রজ্ঞা প্রায়ই একজন সুন্দরী নারীর রূপক হিসেবে আবির্ভূত হয়, যার প্রতি সাধক তাঁর প্রেম নিবেদন করেন। তাঁর জীবনীতে তিনি নিজেকে ‘শাশ্বত প্রজ্ঞার দাস’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
একহার্টের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে পার্থিব মোহ থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে না পারলে ঐশ্বরিক মিলন সম্ভব নয়। তিনি শিক্ষা দিতেন, ‘একজন প্রশান্ত মানুষকে সর্বদা এই চিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত নয় যে তার কী নেই; বরং তার নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সে আর কী ছাড়া চলতে পারে।’ তাঁর মতে, জাগতিক সম্পদের প্রতি মোহ ও লালসা ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
সুসোর দর্শনের সারসংক্ষেপ করে বলা যায়, এটি প্রধানত খ্রিষ্টীয় মিস্টিসিজমের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আত্মনিবিষ্টতা ও ভক্তিভাব তাঁর মূল অবলম্বন। সুসো মনে করতেন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য। প্রেম একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা আত্মাকে আলোকিত ও পরিপূর্ণ করে। মানুষকে জাগতিক বিষয়াদি থেকে নিজেকে আলাদা করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। এটি আত্ম-উপলব্ধি ও ধ্যানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানবজীবনের ভোগ, যন্ত্রণা ও আনন্দ—সবই ঈশ্বরের প্রেমে আত্মসমর্পণ করে অর্থপূর্ণ হয়।
হেনরি সুসোর মরমি ভাবনা অনেকাংশে জেন বৌদ্ধধর্ম ও সুফি মিস্টিসিজমের সঙ্গে তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ, সুসো ও সুফি মিস্টিক দুজনেই প্রেমকে কেন্দ্রীয় রেখেছেন। দার্শনিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য মানসিক যন্ত্রণাকে একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হিসেবে দেখেছেন। জেনের মতো সুসোও অন্তর্মুখী চেতনা, ধ্যান ও নীরব পর্যবেক্ষণকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পথ হিসেবে দেখেছেন। সুসোর যেমন ডার্ক মিস্টিসিজম, যেমন আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা ও অন্ধকার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আলোকের সন্ধান, তেমনি সুফি এবং জেন ধারা এটিকে এক প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে।
হেনরি সুসো মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় মিস্টিকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর জীবন, দর্শন ও কবিতা দেখায় যে আধ্যাত্মিক যাত্রা কখনো সরল নয়; এটি প্রেম, যন্ত্রণা, ধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধির সংমিশ্রণ।
সুসোকে প্রায়ই ‘মরমিবাদীদের চারণকবি’ বলা হয়। তাঁর গদ্যও কবিতার মতো ছন্দময় এবং অলংকারে ভরপুর। তাঁর কবিতায় বিরহ, আকুলতা ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র। তিনি ঈশ্বরকে ‘প্রিয়তম’ হিসেবে সম্বোধন করতেন। তাঁর লেখায় আধ্যাত্মিক মিলনকে অনেক সময় বিয়ের রূপক দিয়ে প্রকাশ করা হতো।
তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অর্জন কেবল মানবিক দুঃখ ও প্রেমের মধ্য দিয়ে সম্ভব। তাঁর কাজ আজও আধুনিক ভক্তি ও অন্তর্মুখী চিন্তাশীলদের জন্য একটি মূল্যবান উপকরণ।
সুসো মূলত ল্যাটিন ও উচ্চ-জার্মান ভাষায় তাঁর কাজগুলো লিখে গেছেন। তাঁর প্রধান কাজগুলোকে একত্রে ‘Exemplar’ বলা হয়। Das Büchlein der Wahrheit (সত্যের ক্ষুদ্র পুস্তক) গ্রন্থে তিনি মিস্টার একহার্টের দর্শনের ব্যাখ্যা দেন এবং সে সময়কার কিছু ভুল আধ্যাত্মিক ধারণার সংশোধন করেন। Das Büchlein der ewigen Weisheit (শাশ্বত প্রজ্ঞার ক্ষুদ্র পুস্তক) কতাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কাজ। এটি ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে একটি সংলাপের রূপক। মধ্যযুগে এটি ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম প্রধান পাঠ্য। Horologium Sapientiae (প্রজ্ঞার ঘড়ি): এটি ওপরের বইটির ল্যাটিন সংস্করণ, যা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। The Life of the Servant সুসোর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, যেখানে তিনি তাঁর সাধনা, প্রলোভন এবং ঐশ্বরিক দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।
তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ:
হে আমার হৃদয়ের চিরন্তন বসন্ত,
তোমার প্রেমে আমার আত্মা এমনভাবে বিলীন,
যেমন সূর্যের আলোতে কুয়াশা মিশে যায়।
আমি তোমাতে হারাই, আর তুমি আমাতে জাগো।
তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যিক অবদান হল ক্রিসমাস ক্যারল ‘ইন ডুলসি জুবিলো’-এর বাণী রচনা। এই গানটি আজও সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। এখানে ক্রিসমাস ক্যারল ‘In Dulci Jubilo’–এর একটি সাবলীল, কাব্যিক বাংলা গদ্য অনুবাদ দিচ্ছি।
ইন ডুলসি জুবিলো | মধুর আনন্দে
মধুর আনন্দে আমাদের হৃদয় ভরে উঠুক।
প্রভুর প্রেমে গান উঠুক অন্তরের গভীর থেকে।
যিনি শুয়ে আছেন খড়ের বিছানায়,
তিনি আমাদের মুক্তি।
স্বর্গ আর পৃথিবী আজ এক সুতোয় বাঁধা—
হৃদয়ের আনন্দে, কণ্ঠের উল্লাসে।
হে যিশু শিশু,
আমাদের হৃদয়ের গভীরে তোমার ঘর।
তুমি আনন্দের ঝরনা,
তুমি আত্মার আলো।
হে ঈশ্বরের সন্তান,
আমাদের কাছে টেনে নাও—
তোমার প্রেমে বিশ্রাম দিই ক্লান্ত মনকে।
হে স্বর্গের আনন্দ,
হে দেবদূতদের গান,
আমাদের দুঃখের মাঝেই তুমি নেমে এলে।
অন্ধকার রাতের বুকে জ্বলে উঠলে আলো।
হে পবিত্র শিশু,
তোমার জন্মে পৃথিবী আজ নতুন অর্থ পেল।
হে চিরন্তন পিতা,
তোমার অনুগ্রহে আমরা আনন্দ পাই।
পুত্রের মাধ্যমে তুমি আমাদের কাছে এলে।
হে পবিত্র আত্মা,
এই আনন্দকে চিরস্থায়ী করো,
যাতে হৃদয় কখনো নীরস না হয়।
আমাদের কণ্ঠে থাকুক কৃতজ্ঞতা,
হৃদয়ে থাকুক বিনয়।
এই মধুর আনন্দে
আমরা গাই—
জীবন, আলো ও প্রেমের গান।
ইন ডুলসি জুবিলো আসলে একধরনের আধ্যাত্মিক উল্লাস। এখানে শিশু যিশু কেবল ঐতিহাসিক চরিত্র নন, তিনি অন্তরের সৃষ্টি। যেখানে দুঃখের মাঝেই আনন্দ জ্বলে ওঠে।
হেনরি সুসো মধ্যযুগীয় ইউরোপের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবন কষ্টসাধন এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর দর্শন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ দেখায়, কার্যাবলি ধর্মীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে এবং কবিতা ভক্তির নতুন মাত্রা যোগ করে। সুসোর প্রভাব আজও ক্যাথলিক মিস্টিসিজমে অনুভূত হয় এবং তাঁর লেখা আধ্যাত্মিক সাধকদের অনুপ্রেরণা দেয়। তিনি প্রমাণ করেন যে সত্যিকারের ধর্মীয় জীবন কষ্ট এবং ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
হে ন রি সু সো র ক বি তা
১
হে আমার হৃদয়ের জ্যোতি,
তোমার ওই ধ্রুব সৌন্দর্যের বিভায়
আমার আত্মার গহন আঁধার কেটে যায়।
যেমন করে প্রভাতি সূর্য চুমু খায় শিশিরবিন্দুকে,
তেমনি তোমার করুণা বিলীন করে দেয় আমার আমিত্বকে।
আমি চেয়েছি কেবল তোমাকেই—
যার শুরু নেই, যার শেষ নেই।
২
শোন তবে মিলনের সেই নিগূঢ় কথা—
যখন আত্মা ডুবে যায় ঐশ্বরিক অতল জলাশয়ে,
সেখানে ‘আমি’ আর ‘তুমি’র কোনো বিভেদ থাকে না।
যেমন এক ফোঁটা জল যখন সাগরে পড়ে,
সে হারায় নিজের নাম, নিজের সীমানা;
তেমনি আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ
তোমাতে মিশে হয়ে যায় অসীম, অনির্বাণ।
৩
হে আমার প্রিয়তম,
যদি বেদনাই হয় তোমার কাছে যাওয়ার সেতু,
তবে সেই বেদনাকেই আমি অলংকার করি।
কাঁটার মুকুট আজ আমার শিরোভূষণ,
কারণ তোমার প্রেমের দহনেই লুকিয়ে আছে—
পরম শীতল শান্তির পরম পরশ।
দুঃখ আসুক, আঘাত আসুক—
আমি শুধু তোমাতেই থাকি নিমগ্ন।
৪
আমার হৃদয়ের বীণায় যে সুর বাজে,
সে তো কেবল তোমারই বন্দনা।
পৃথিবীর সব রূপ, সব গান—
তোমারই ছায়ার এক ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি।
হে অরূপ, তুমি রূপ ধরে এসো আমার কাছে,
আমার তৃষিত আত্মা যেন তোমার প্রেমের সুধায়
চিরতরে শান্ত হয়।
৫
এখন তোমায় দেখেছি, পেয়েছি তোমায়,
কারণ তুমি তোমার ভেড়াকে খুঁজে পেয়েছ;
আমি পালিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমায় অনুসরণ করেছে—
আমি বিপথে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কৃপা আমায় রক্ষা করেছে।
তুমি আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছ;
সবচেয়ে ধন্য সে-ই,
যে কোনো বিশ্রাম বা মধুরতা পায় না,
যতক্ষণ না সে তোমাতে বিশ্রাম লাভ করে, হে প্রভু।
হে প্রভু, তুমি দেখো, তুমি জানো,
কাউকে বলতে পারি না আমার হৃদয়ের
আনন্দ, ভালোবাসা আর দুঃখের কথা—
সেই গল্প যা আমার হৃদয় ভালো করে জানে।
কিন্তু তোমায়, হে আমার ঈশ্বর, বলতে পারি—
শুধু তোমায়, একাকী তোমায়;
কারণ তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের ভাষা বোঝে,
অন্য কোনো হৃদয়ের জন্য তা নয়।
বিশাল এই পৃথিবীতে, নীরব ও একাকী,
আমার জন্য তোমার হৃদয় ছাড়া আর কোনো হৃদয় নেই;
প্রভু, যেহেতু আমি শুধু তোমায় ভালোবাসতে চাই,
তাই তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে প্রকাশ করো।
‘আমার মহিমা জানতে চাও, প্রিয়?
আমায় জানো, মহান “আমি আছি”?
প্রথমে তোমার চোখ আমায় দেখুক—
অভিশপ্ত ও মৃত্যুপথযাত্রী মেষশাবককে।’
৬
হে চিরন্তন প্রজ্ঞা, তোমার প্রশংসা চিরকাল!
আহা, আমার প্রভু ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু,
যদি অন্যথা না করতাম,
তবু তোমার মধুর কথা ও কোমল শিক্ষায়
তুমি আমায় বাধ্য করতে।
আমি তোমার ঐশ্বর্য সর্বত্র খুঁজি,
কিন্তু তুমি আমায় তোমার মানবত্ব দেখাও;
আমি তোমার মধুরতা চাই,
কিন্তু তুমি আমায় তিক্ততা দাও;
আমি দুধপান করতে চাই,
কিন্তু তুমি আমায় যুদ্ধ শেখাও।
৭
আমি চলে যাই নিঃশব্দের পথে,
অন্ধকারে ভরে হৃদয়,
প্রতি ধাপে ধাপে কেটে,
ঈশ্বরের প্রেমে আলোকিত হই।
যন্ত্রণা ও দ্বিধার মধ্যে
আমি খুঁজে পাই সত্যের ছায়া,
এবং বুঝি—প্রেমই একমাত্র পথ।
৮
প্রেম ছাড়া আমি অন্ধকার,
শূন্যে ভেসে থাকা নিঃসঙ্গ নৌকা।
তুমি ছুঁলে হৃদয়ের স্রোত,
আমি বন্যার জল হয়ে প্রবাহিত হই।
প্রেমই আমার দিশা, প্রেমই আমার আলো,
প্রেমে মিলি আমি অদৃশ্য তোমার সঙ্গে।
৯
যন্ত্রণা আমার গহ্বরের বন্ধু,
অন্ধকার রাত আমার শিক্ষক।
প্রতিটি দুঃখের অশ্রুতে
আমি দেখি আলোর প্রতিফলন।
যতই কঠিন পথ, ততই ঘনিষ্ঠ তুমি,
প্রিয় ঈশ্বর, প্রেমে তুমি নীরব পথের সঙ্গী।
১০
নীরব ঘরে, নিঃসঙ্গ কোণে,
আমি তোমায় খুঁজি, প্রিয় প্রভু।
কেউ না দেখে, কেউ না শোনে,
তবুও তুমি, সব জায়গায়।
একাকিত্বে আমি অব্যক্ত আলো পাই,
অন্তরে বাজে প্রেমের অমিয় সুর।
প্রেমের বীজ বপন করি অন্তরে,
অন্ধকারে বাড়ে আলোর দ্যুতি।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি শিকড় ও শাখা,
আমি শুধু শীতল মাটি।
১১
আমি সব বন্ধন ছেড়ে দিলাম,
প্রেমে ঝরে পড়ি তোমার কোলে।
অন্ধকার ভেঙে আসে আলোর স্রোত,
মন আমার হয়ে ওঠে খোলা আকাশ।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি আমার শেষ ঠিকানা,
এবং শুরু সব, প্রেমের মধুর আলোতে।
১২
আমি শুনি তোমার নীরব ডাক,
মন না বুঝলেও হৃদয় জেগে ওঠে।
অন্ধকারে তুমি আলো হয়ে আসো,
প্রেমে ভরে যায় নিঃসঙ্গ রাত।
১৩
যন্ত্রণা আমার গুরু,
দুঃখ আমার পাঠশালা।
প্রতি অশ্রুতে শিখি প্রেমের সত্য,
অন্ধকারে দেখি আলোর আভাস।
১৪
আমি যাই গভীরে,
শব্দহীন প্রার্থনায়।
তুমি আছ সবখানে,
মন ছুঁয়ে যায় নীরব আলোতে।
১৫
১৬
আমি চলি অচেনা পথে,
যেখানে কে নেই জানি।
তবু তুমি আছ পথের প্রান্তে,
প্রিয় আলোর মতো ধীরে ধীরে উন্মোচিত।
১৭
নীরব একাকিত্বে বসে,
আমি খুঁজি তোমার উপস্থিতি।
প্রতি নিশ্বাসে অনুভব করি,
প্রেমেই তুমি, আমি আর কেউ না।
১৮
হৃদয় ভেঙে যখন চলি তোমার দিকে,
প্রতিটি ক্ষতি হয়ে ওঠে আলোর সোপান।
অন্ধকার রাতও তখন ভরে ওঠে,
প্রেমের অমিয় আলোয়।
১৯
ভক্তি আমার জলধারা,
প্রেমের স্রোতে ভেসে যাই।
অবিরাম প্রবাহে তুমি স্পর্শ করো,
হৃদয় পুষ্ট হয়, আত্মা উজ্জ্বল।
২০
নীরবতা আমার ভাষা,
অন্তরের কথায় তুমি শোন।
শব্দহীন প্রার্থনায় শিখি,
প্রেম কেমন করে সব ভেদ মুছে দেয়।
২১
আত্মার অন্ধকার ভেঙে আসে আলো,
প্রিয় ঈশ্বরের উপস্থিতি।
দুঃখ, যন্ত্রণা, সমস্ত বিপদ,
প্রেমে হয়ে যায় মুক্তির সোপান।
২২
আমি পুড়ি তোমার প্রেমে,
প্রতি অগ্নিস্ফুরণে শিক্ষা পাই।
যন্ত্রণার লোহা গলায়ে,
আলোর বীজ জন্মায় অন্তরে।
২৩
প্রেমের অগ্নিতে আত্মা উজ্জ্বল,
অন্ধকার রাতও আলোয় ভরে।
তুমি কাছে থাকো চুপচাপ,
আমি অন্তরে শুনি নীরব সুর।
২৪
যন্ত্রণা আমার পথচিহ্ন,
দুঃখ আমার শিক্ষক।
প্রতিটি ক্ষত আমাকে তোমার দিকে টানে,
প্রেমের আলোতে হৃদয় জ্বলে ওঠে।
২৫
আমি জাগ্রত থাকি প্রেমে,
অন্ধকারে আলোর খোঁজে।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি চিরন্তন,
আমি তোমায় খুঁজি সীমাহীন অন্তরে।
২৬
প্রেমে ঢেলে দিই সমস্ত,
যন্ত্রণা, আনন্দ, সব ছেড়ে।
অন্তরে খুঁজে পাই তোমার উপস্থিতি,
আমি মিলিত হই চিরন্তন আলোয়।
২৭
নীরবতার মাঝে তোমার আলো জ্বলে,
হৃদয় ভরে ওঠে প্রেমের স্রোতে।
আমি খুঁজি, আমি পাই,
অন্তরে বাজে চিরন্তন সুর।
২৮
শব্দহীন প্রার্থনায় তোমায় ডাকি,
অন্ধকারে তুমি আলোর ঝলক।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি নীরব সঙ্গী,
আমি শুধু হৃদয়ে শুনি তোমার সংগীত।
২৯
প্রেমে আত্মা জ্বলে,
যন্ত্রণা ধুয়ে যায় আলোয়।
অন্ধকার রাতও তখন ভরে ওঠে,
অমিয় আলোর স্রোতে।
৩০
ভক্তির ধাপে ধাপে পৌঁছাই,
অন্তরের অরণ্য অতিক্রম করে।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি পথ ও গন্তব্য,
আমি শুধু তোমার প্রেমের অনুগামী।
৩১
আমি নিঃশব্দে চলি,
অন্ধকার রাতকে আলোকিত করি।
প্রতি ক্ষত আমাকে নেড়ে ওঠে,
প্রেমে মিলন ঘটে চিরন্তন আলোতে।
৩২
যন্ত্রণা আমাকে শেখায়,
অপার্থিব সত্যের দ্যুতি।
প্রতি দুঃখের অশ্রুতে
আলোর জন্ম হয় অন্তরে।
৩৩
আমি সব বাঁধন ছেড়ে দিলাম,
প্রেমে ঢেলে দিই অন্তরের সব।
অন্ধকার ভেঙে আসে আলো,
চিরন্তন প্রিয় তোমার উপস্থিতিতে।
৩৪
নীরব একাকিত্বে বসে,
হৃদয় খুঁজে পায় তোমার সান্নিধ্য।
আমি শুনি, আমি দেখি,
অন্তরে বাজে প্রেমের অমিয় সুর।
৩৫
তুমি স্পর্শ করো অদৃশ্য হাতে,
আমি বেঁচে থাকি প্রতিটি নিশ্বাসে।
প্রেমের স্রোতে ভেসে যাই,
অন্ধকার রাতও আলোর খোঁজে।
৩৬
যন্ত্রণা পথপ্রদর্শক,
দুঃখ আমার আধ্যাত্মিক বন্ধু।
প্রতি ক্ষতি আমাকে নাড়ে,
প্রেমে উন্মুক্ত হয় অন্তরের আলো।
৩৭
নীরবতার সংগীত
নীরবতা আমার ভাষা,
শব্দহীন প্রার্থনায় শিখি।
প্রেম কীভাবে সব ভেদ মুছে দেয়,
আমি অনুভব করি অন্তরে।
৩৮
অন্ধকার রাতও ভরে ওঠে,
প্রিয় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে।
দুঃখ ও যন্ত্রণা মুছে যায়,
প্রেমের আলোতলে হৃদয় উজ্জ্বল হয়।
৩৯
প্রেমের বন্ধনে আমি আবদ্ধ,
অন্তরের অরণ্যে যাই।
প্রিয় প্রভু, তুমি কাছে থাকো চুপচাপ,
আমি খুঁজি শুধু তোমার আলো।
৪০
প্রেমের মাধ্যমে আমি চলি,
অন্ধকার রাতকে আলোকিত করি।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি চিরন্তন সঙ্গী,
আমি শুধু হৃদয়ে তোমায় খুঁজি।
৪১
যন্ত্রণা ভেঙে আসে আলো,
প্রেমে মিলিত হয় আত্মা।
প্রতি ক্ষত আমাকে তোমার দিকে টানে,
অন্তরে বাজে চিরন্তন সুর।
৪২
আমি জ্বলি তোমার প্রেমে,
অন্ধকার রাতও আলোয় ভরে।
প্রতি অগ্নিস্ফুরণে শিখি সত্য,
হৃদয় উজ্জ্বল হয় প্রেমে।
৪৩
প্রেমে সব ছেড়ে দিই,
দুঃখ, আনন্দ, সব ত্যাগ করি।
অন্তরে খুঁজে পাই তোমার উপস্থিতি,
আমি মিলিত হই চিরন্তন আলোতে।
৪৪
আমি নিঃশব্দে তোমাকে ডাকি,
অন্তরে বাজে প্রেমের সুর।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি সব,
আমি শুধু তোমার প্রেমের অনুগামী।
৪৫
আমি জাগ্রত থাকি প্রেমে,
অন্ধকারে খুঁজি আলোর দ্যুতি।
প্রিয় ঈশ্বর, তুমি চিরন্তন,
আমি তোমায় খুঁজি সীমাহীন অন্তরে।