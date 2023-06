চ্যাটজিপিটি ভাষা শিখছে অনেক দ্রুত এবং সে একটা বই থেকে না, হাজার বই থেকে শিখছে, আবার ভুলে যাওয়ার বিষয়টা তার ধাতে নেই। তাহলে কত দ্রুত সে একটা ভাষা শিখতে পারে? সে খুব দ্রুত শিখতে পারছে, সন্দেহ নেই। হয়তো কয়েক মিনিটে বা কয়েক ঘণ্টায়। সে নিজে কি বলছে দেখুন, ‘As an AI language model, I don't learn languages in the same way humans do. I don't have the ability to acquire language skills through study, practice, or immersion over time. My language capabilities are a result of being trained on a large dataset of text from the internet।’

এর বাংলা আবার তাকেই করতে বললাম, সে করে দিল এ রকম। ‘আমি একটি এইচসিএলএম (AI) ভাষা মডেল হিসেবে কাজ করছি। আমি মানুষের মতো ভাষা শিখি না। আমার মধ্যে অধ্যয়ন, অনুশীলন বা সময়ের মাধ্যমে ভাষাদক্ষতা অর্জনের ক্ষমতা নেই। আমার ভাষাদক্ষতা ইন্টারনেটের বিশাল একটি পাঠ্যগত তথ্য সেটের ফলাফল হিসেবে প্রশিক্ষিত হওয়ার ফল।’

না, এটাও বাংলায় সুন্দর করে বোঝাতে পারেনি। তবে যতটুকু শিখেছে, তাতেই তো মাথা ঘুরে ওঠার মতো অবস্থা।