গল্প
টর্চলাইট
আমি অনেক হাঁটতে পারি। মাঝেমধ্যেই হল থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা ধরি। যদি এক জোড়া ডানা থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই ওড়ার উদ্দেশ্যেই বের হতাম। আমার এক জোড়া পা আছে। তাই আমি হাঁটি। প্রায়ই ক্লাসে যাই না। মাঝেমধ্যে মিডটার্ম মিস করি। তারপর সেমিস্টারের শেষের দিকে বাবা এসে স্যার আর ম্যাডামদের সঙ্গে আলাপ করেন। বলেন, ‘আমার ছেলেটা অসুস্থ, দেখেন কিছু করা যায় কি না।’ প্রতি সেমিস্টারেই দেখা যায় একজন–দুজন মিডটার্ম মেকআপ দেয়, আমিও তাদের সঙ্গে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাই। কোনো কোর্সে কোনোমতে পাস করি। কোনো কোনো কোর্সে ফেল করে, পরের বছর আবার পরীক্ষা দিই। এভাবে ‘কোনোমতে’ আমি এখনো টিকে আছি। তিন বছর ধরে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সেমিস্টার পর্যন্ত সব কোর্স শেষ করে এখন চতুর্থ সেমিস্টারের কোর্স নিচ্ছি। দুইবার পরের ব্যাচের ছাত্রদের সঙ্গে নতুন করে ভর্তি হওয়ায় পরপর তিন ব্যাচের ছেলেমেয়েরাই আমাকে চেনে।
আমার চোখ দুটো ঘোলাটে। মণিটা ঠিক বাদামিও নয়, আবার কালোও নয়। চোখের সাদা অংশে বাদামি রঙের ছোপ ছোপ দাগ। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই বুঝতে পারি না, চোখ দুটো ঠিক কোন দিকে তাকায়। মাথায় চুল উঠলেই মনে হয় শরীরে শত্রুরা বেড়ে উঠছে। আরেকটু বাড়তে দিলেই আমার সব শক্তি শুষে খেয়ে ফেলবে। তাই আমি ঘন ঘন মাথা ন্যাড়া করি। প্রায়ই নাপিতের কাছে গিয়ে গালে থুতনিতে ঘাসের মতো বিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে ওঠা ছোট ছোট দাড়ি–গোঁফ কামিয়ে আসি। পলাশীর মোড়ে নাপিত একদিন বলেই বসল, ‘সকালবেলাই দাড়ি কামাইয়া গেলেন, আবার বিকালে কী?’ শরীরের আর অন্য কিছুর ব্যাপারে যত্নবান না হলেও দাড়ি–গোঁফ কামানো এবং চুল ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে আমি খুব যত্নবান।
এসএসসি আর এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। কীভাবে করেছিলাম, তা অবশ্য জানি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েও কেন হেলায় নষ্ট করছি, এ নিয়ে প্রতিদিন আমাকে অনেকের কাছে অনেক কথা শুনতে হয়। তাই আমি পারতে কারও সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলি না। কিন্তু আমার বাবা নাছোড়বান্দা। তিনি প্রায়ই ফরিদপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছে সোজা হলের ভেতর চলে আসেন। হলের বড় ভাইদের সঙ্গে কথা বলেন। সবাইকে বোঝান, আমি অসুস্থ। সবাই যখন জিজ্ঞেস করে কী অসুস্থতা, উনি বলেন, মানসিক অসুস্থতা। আশপাশে বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গে মিশে বোঝার চেষ্টা করেছে আমার সমস্যাটা কী। কেউই সন্তুষ্ট হওয়ার মতো উত্তর পায়নি। অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ থাকায়, কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকায় অনেকেই দু–একটা কথা বলার পর আর কোনো কথা বলার আগ্রহ পায় না। ঘরের ভেতর আসবাবপত্রের মতো আমাকেও একটি জড় পদার্থ মনে করে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। কেউ আর মনোযোগ দেয় না। প্রথম দিকে আমাকে অদ্ভুত লাগলেও প্রতিদিন একই রকম দেখে এত দিনে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন এমন হয়েছে যে মাঝেমধ্যে যখন রাতে ফিরে আসি না, কেউ আমার খোঁজও নেয় না। কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম কেউ জানতেও চায় না। এতে আমার জীবন আরও সহজ হয়েছে হয়তো।
হলে যে রুমে থাকি সে রুমে আমার সঙ্গে আরও পাঁচজন থাকে। তারা সবাই চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আর আমি চতুর্থ বর্ষে এসেও দ্বিতীয় বর্ষের। এর মধ্যে একজন ছাত্র আছে বাণিজ্য অনুষদের। নাম সাকিব। সাকিব ছেলেটা সব সময় ট্রাউজার আর টি–শার্ট পরে থাকে। মাথায় থাকে একটা ক্যাপ। সকালে উঠে ব্যায়াম করতে যায়। ফিরে এসে গোসল করে ক্লাসে যায়। ক্রিকেট খেলে। সেদিন সে একটা উইন্ডব্রেকার জ্যাকেট আর একটা স্লিপিং ব্যাগ কিনে এনে সবাইকে দেখাচ্ছিল। সে নাকি নেপালে ট্রেকিংয়ে যাবে। দারুণ উৎসাহ। আমার সাকিবের এই উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগল। যদিও নিজে এ ব্যাপারে সরাসরি কথা বলিনি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম অন্যদের সঙ্গে কথোপকথন আর আড় চোখে দেখছিলাম স্লিপিং ব্যাগটা।
সেদিন রাতে ১০টার দিকে আমি বের হয়ে গেলাম হল থেকে। ঠিক করলাম, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কল্পনা করব আমি পাহাড়ে উঠছি। হেঁটে হেঁটে শাহবাগ মোড়ে এসে দেখি লোকজন ভিড় করে ক্রিকেট খেলা দেখছে বড় স্ক্রিনে। পাকিস্তান–বাংলাদেশ খেলা। বাংলাদেশ ব্যাটিং করছে। আমি প্রস্তুতি নিলাম। শুরু হলো কল্পনা। গন্তব্য কেওক্রাডংয়ের চূড়া। প্রথম ১০-১৫ মিটার পথের ঢাল কম। তারপর মাঝারি ঢাল। ৩০ মিটার একটানা উঠে একটু জিরানোর জন্য দাঁড়ালাম। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের পাদদেশে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবাইকে একটু আগেই টিভি স্ক্রিনের সামনে দেখে এসেছি তালি দিচ্ছিল ছক্কা পেটানোয়। এখন আমার সাফল্যে তারা তালি দিচ্ছে আর চিৎকার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। তালির শব্দ অন্য পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে। উল্লাস জানানোর শব্দ এলেই পাহাড়ে ওঠা থামিয়ে দিয়ে উল্লসিত জনতার দিকে ফিরে হাত উঁচিয়ে দুই আঙুল দিয়ে ভি চিহ্ন দেখাচ্ছি। এভাবে একে একে ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠি আর কিছুক্ষণ আনমনে নিচের দিকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া নদীটার দিকে তাকাই। একসময় এত ওপরে উঠে গেলাম যে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের আর দেখা গেল না। তাদের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। একটা খাড়া ঢাল পেয়ে এক প্রান্তে আংটা লাগানো একটি বিশেষ ধরনের ট্রেকিংয়ের দড়ি ওপরের দিকে ছুড়ে একটা শক্ত পাথরে আটকালাম, তারপর ওটা বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করলাম। আরেকটু হলেই পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, এবার নিচের থেকে মানুষেরা উল্লাস প্রকাশ করবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল কারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। তাকিয়ে রইলাম নিচের নদীটার দিকে। কে যেন আমাকে পেছন থেকে ডাকল। তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশ। তখন আমি কোনো একটা ফুটওভারব্রিজের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছি। ব্রিজের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে চলতে থাকা বাস, গাড়ি, ট্রাক।
এখানে কী করো?
পাহাড়ে উঠছি।
এটা তো ব্রিজ।
ব্রিজ ভাবলে ব্রিজ, পাহাড় ভাবলে পাহাড়।
নাম কী?
সাকিব।
এখানে কী?
বললাম না একবার, কেওক্রাডংয়ে মানুষ কেন আসবে?
পুলিশ আমার শার্টের কলার ধরে আমাকে দাঁড় করালেন। চলো, থানায় চলো।
আমি মাথা নিচু করে ওনার সঙ্গে হাঁটা ধরলাম। কোনো বাধা দিলাম না দেখে ওনার একটু সন্দেহ হলো। ভালোমতো আমার চেহারা দেখলেন। অন্যদের মতো ওনারও বোধ হয় মনে হলো আমার মাথা খারাপ। জিজ্ঞেস করলেন, বাসা কোথায়?
হলে থাকি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র?
হ্যাঁ।
এত রাতে এখানে কী?
খেলা দেখতে বের হয়েছিলাম। তারপর মনে করলাম আজকে কেওক্রাডংয়ে উঠব। তাই কল্পনা করতে করতে হাঁটছিলাম।
কী!
সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝতে না পেরে খুব আজব একটা চাহনি দিলেন সেই পুলিশ। ওয়াকিটকিতে কার সঙ্গে যেন নিচু স্বরে বললেন, ‘পাগল মনে হয়।’ তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এত রাতে বাইরে ঘোরা ঠিক না। খেলা শেষ। ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাও। আমি বললাম, আচ্ছা। তারপর হাঁটা শুরু করলাম। ওই পুলিশ আমাকে থামিয়ে বললেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এদিকে না, ওই দিকে। আমি তাঁর নির্দেশমতো উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করলাম।
হাঁটতে কোন দিকে যাচ্ছিলাম জানি না। যখন ভোরের আজান দেওয়া শুরু করল, দেখলাম আমি ফার্মগেটের দিকে। রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে কয়েকজন।
সেদিন সেই অভিযানটা পুরোপুরি শেষ করতে পারিনি ওই পুলিশের জন্য। পরদিন ক্লাসে যেতে পারিনি। সেদিন মিডটার্ম পরীক্ষার ডেট দিয়েছিল, কিন্তু আমি জানতাম না। পরের সপ্তাহে ক্লাসে গিয়ে জানলাম ক্লাস বাতিল হয়েছে। কারণ, বিকেল চারটায় পরীক্ষা। এক ঘণ্টায় আর কী প্রস্তুতি নেব। তাই পরীক্ষা দিতে গেলাম না।
এ ঘটনার কয়েক দিন পর সকালের দিকে টিভি রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি একটা হিন্দি গান দেখাচ্ছে, শাহরুখ খান একটা সাদা ক্যারাভান চালাচ্ছেন আর তাঁর পাশে বসা লম্বা চুলওয়ালা একজন গ্রাম্য বাউল। গান গাইতে গাইতে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছেন। পথে পড়ছে ভেড়ার পাল, গ্রামের মানুষের গোসলের দৃশ্য, মেয়েদের মাথায় পানি নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গান গাইতে গাইতে এই ছুটে চলা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগল। সিনেমাটা দেখতে বসে গেলাম। সিনেমাটির নাম স্বদেশ। শাহরুখ খান নাসার একজন বিজ্ঞানী। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে এসে ইন্ডিয়ার একটা গ্রামে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দিনযাপন শুরু করেন। ঘটনাক্রমে গ্রামের জীবনের নানান সমস্যা সমাধানের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন। বিদ্যুতের অভাবে সেচ দিতে না পারা কৃষকদের জন্য একটা হাইড্রোইলেকট্রিক পাম্পের ব্যবস্থা করে দেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যান যে শেষে গিয়ে দেখা যায় নায়ক সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সিনেমাটা দেখে আমার এত ভালো লাগে যে তার পরদিন সকালে উঠে আমি আবার হাঁটা শুরু করি। সেদিন সারা দিন আমি হয়ে যাই নাসার বিজ্ঞানী। মানুষের সুখে–দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াই। প্রতিটি দৃশ্যে নিজেকে কল্পনা করতে করতে কাটিয়ে দিই। ফিরতে ফিরতে যখন সন্ধ্যা। হলে এসে জানতে পারি বাবা এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে খুঁজতে ডিপার্টমেন্টে গেছেন। রুমে ফিরে একটা ঘুম দিই। রাত ১০টায় যখন ঘুম ভাঙে, দেখি বাবা আমার পাশে শুয়ে আছেন। সকালে বাবা জিজ্ঞেস করেন, ‘কই গেছিলি?’ আমি জবাব দিইনি। তখনো আমি আগের দিনের স্বপ্নে বিভোর ছিলাম।
২
আমার ক্লাসে একজন সহপাঠী আছে। নাম হায়দার আলী। দুই বছরের জুনিয়র। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হলেও সিট না পাওয়ার কারণে এখনো ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের সঙ্গে গণরুমে থাকে। প্রায়ই ক্লাসে না গেলে ক্লাসে কী পড়ানো হয়েছে আমাকে খবর দেয়। ক্লাস নোট জোগাড় করে দেয়। মাঝেমধ্যে একসঙ্গে পড়ার জন্য বই–খাতা নিয়ে চলে আসে। হায়দারকে নিয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অনেক ঠাট্টা করে। গায়ের রং কালো বলে অনেকে ওকে ডাকে ‘হায়দার কালী’ বলে। ছেলেটা অনেকবার শিক্ষকদের বলে চেষ্টা করেছিল ডিপার্টমেন্ট বদলাতে, কিন্তু পারেনি। ওর নাকি বিষয়টা খুব কঠিন লাগে। পড়াশোনার ধরন ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। মুখ গোমড়া করে ঘুরে বেড়ায়। প্রায়ই দেখি, সে তার গ্রামে একটা লাইব্রেরি বানানোর জন্য এখানে–ওখানে ছোটাছুটি করছে।
এক প্রবাসী বাংলাদেশি হায়দারকে বই সংগ্রহ করতে সাহায্য করেন। নাম মাহবুবুল আলম। মাহবুব ভাই আমেরিকায় থেকেও দেশে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। হায়দারের গ্রামের লাইব্রেরি তাঁর অন্যতম প্রজেক্ট। বাংলাদেশে এসে মাহবুব ভাই একদিন দেখা করতে এসেছিলেন হায়দারের সঙ্গে। ভদ্রলোক বিজনেস ফ্যাকাল্টির ফুডকোর্টে এসে ফোন দিয়ে বলেছিলেন সেখানে দেখা করতে। হায়দারের সঙ্গে আমিও ছিলাম। ফ্যাকাল্টির গেটের সামনে এসে হায়দার থেমে গেল। ফোন করে মাহবুব ভাইকে বলল বাইরে এসে দেখা করতে। ফুডকোর্টে ঢোকার ইচ্ছা তার ছিল না। ফুডকোর্টের খাবার বাইরের তুলনায় দামি। বেশির ভাগ ফাস্ট ফুড পাওয়া যায়। বুঝতে পারছিলাম এ রকম জায়গার প্রতি হায়দারের একটি ভীতি বা গভীর অনিচ্ছা কাজ করে। বোধ হয় হায়দার ভাবে, শহরের সব মেধাবী, তেজোদীপ্ত, উচ্চবিত্ত, ও ঔদ্ধত্য মানুষেরা এখানে আসে, খায়, আড্ডা দেয়। তাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। হায়দারের কাছে বা আমার কাছে এসব দামি রেস্টুরেন্ট তেমন কোনো অর্থ বহন করে না। যাদের কাছে অর্থ বহন করে, তারা আবার মনে করে আমাদের বুঝি এখানে আসার খুব ইচ্ছা, শুধু কিনে খেতে পারি না বলে ঈর্ষা করি ওদের। তাদের এ রকম ভাব দূর থেকে দেখে আমি বেশ মজা পাই। আমি অবশ্য হায়দারের মতো অত ভয় পাই না। আমাকে যেতে হলে আমি ভেতরে চলে যাব। আমার ধরন আর হায়দারের ধরন এক নয়। আমাকে সবাই প্রচলিত অর্থে মানসিকভাবে অসুস্থ হিসেবে জানে। হায়দারকে জানে অন্যভাবে। হায়দার মানসিকভাবে একজন সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। তার ভয় আছে, লজ্জা আছে, সমাজের বিশেষ শ্রেণির বিশেষ ধরনের মানুষের প্রতি তার রাগ ক্ষোভ ভীতি দুই–ই আছে। মেয়েদের দেখলে সে দৌড়ে পালায়, কথা বলতে এলে অন্যদিকে হাঁটা শুরু করে। আমার এ রকম কিছু নেই। আমি নির্বিকার কথার উত্তর দিই। নিজে থেকে প্রশ্ন করি না। জবাব দিতে ইচ্ছা না করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। ফ্যাকাশে গালের কাটা দাগটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, বিশ্রী বাদামি দাগওয়ালা ঘোলাটে চোখ তুলে আমি যেই নির্লিপ্ত চাহনি দিই, তাতে সবাই মনে করে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আর হায়দার মাথা নিচু করে রাখে, কেউ খেপালে খেপে যায়। চেহারা দেখে কষ্ট লুকানোর চেষ্টা বোঝা যায়। সে গোপনে বাথরুমে গিয়ে কাঁদে। আমি কাঁদি না। মানসিকভাবে অসুস্থ—এ ভাবনাটা কারও মাথায় গেঁথে গেলে আমাকে আর কেউ বিরক্ত করে না। আমার শীতল চাহনির মধ্যে কেউ মজা খুঁজে পায় না। কাউকে রাগালে যদি সে না রাগে, প্রশ্ন করলে যদি কেউ না বোঝার ভান করে, তাকে নিয়ে কেউ মজা করতে চায় না। কিন্তু হায়দারকে নিয়ে মজা করা যায়।
মাহবুব ভাই গেটের কাছে এসে যখন প্রশ্ন করলেন, তুমি ভেতরে দেখা করতে চাইলে না কেন। হায়দার এককথায় বলল, ‘আমি ওখানে যাই না।’ মাহবুব ভাইকে দেখে মনে হলো হায়দার কী কারণে ওই দামি রেস্টুরেন্টে ঢুকতে চায় না, তা বুঝতে পারলেন না। উনিই তো খাওয়াতেন। টাকা তো আর হায়দারকে দিতে হতো না। এরপর আমরা হেঁটে গিয়ে বসলাম মধুর ক্যানটিনে। মাহবুব ভাই আমাদের চা আর মিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর খানিকক্ষণ পাঠাগারের বই নিয়ে আলাপ করে গাড়ি থেকে অনেকগুলো বই নামালেন। হায়দার আমাকে নিয়ে এসেছিল বইগুলো বহন করে হলে নিয়ে যেতে। সে যেহেতু গণরুমে থাকে, বইগুলো রাখার কোনো জায়গা তার নেই। বইগুলো আমার কাছে রাখতে চায়। সেদিন আমরা দুজনে মিলে প্রায় ৫০টা বই বহন করে নিয়ে এসে আমার খাটের নিচে ঢুকিয়েছিলাম। এর পর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়িতে যাওয়ার সময় সে পাঁচটা পাঁচটা করে বই আমার কাছ থেকে নিয়ে যেত। সেই সুবাদে হায়দারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ একটু বেড়ে গেল।
৩
আগে থেকে রিডিং রুমে জায়গা রেখে, রাতে পড়তে যাওয়ার আগে হায়দার আমাকে ডেকে নিয়ে যেত। পড়ালেখায় ফাঁকি দিতে দিতে আমার এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে হায়দারের এই সৌজন্যটুকুর জন্য পড়াশোনার জন্য সময় দেওয়া ধীরে ধীরে বেড়ে গেল। একদিন রিডিং রুমে পড়ার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। অন্ধকারে সবাই যখন মোবাইল ফোন জ্বালানো শুরু করেছে, হায়দারকে দেখলাম একটা টর্চলাইট বের করে জ্বালাল। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আজকাল কেউ কি আর টর্চলাইট নিয়ে ঘোরে! ১০ মিনিট পরেই বিদ্যুৎ চলে এসেছিল, কিন্তু হায়দার টর্চলাইটটা জ্বালানোয় সেটা অন্যদের চোখে পড়ে যায়। এক বড় ভাই এসে জোর করে তার টর্চটা নিয়ে যায়। হায়দার মাথা নিচু করে টর্চটি দিয়ে দেয়।
তার পরদিন হায়দার আর আমাকে নিতে এল না। আমি অপেক্ষা করলাম। গণরুমে ওর খোঁজ করতে গেলাম। জানলাম, সে হলে নেই। পরদিন সে ক্লাসেও এল না। আমি বিকেলের দিকে হলে গিয়ে প্রথমেই গণরুমে খোঁজ করলাম। দেখি মেঝেতে এক কোণে খালি গায়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে হায়দার। আধো আলোয় তার আঁধার-কালো শীর্ণ শরীরের ভেতরের বুকের খাঁচাটা নিশ্বাস–প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। আমি কাছে গিয়ে বসলাম। ঘুম ভাঙার জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেখছিলাম এই রুমে অন্তত ৩০ জন গাদাগাদি করে কোনো রকমে ঘুমায়। ফার্স্ট ইয়ারে আমাকেও এ রকমভাবেই থাকতে হতো। তখন সামনে থেকে দেখেছি একটা সিট পাওয়ার জন্য কী না করতে হয়েছে ছেলেদের। হায়দারও যে অনেক চেষ্টা করেনি, তা নয়। সে কারও সঙ্গে বেয়াদবি করে না। সব কথাতেই জি জি করে। মিছিলে নিয়মিত যায়, বড় ভাইদের খুশি রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও পরিচিত কেউ না থাকায় বা আগবাড়িয়ে নিজেকে জাহির করতে না পারায় সে ক্রমাগত এই ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গোঙানির মতো শব্দ শুনে তাকাই। দেখি হায়দার বিকট শব্দ করে ধড়মড় করে উঠে বসল। আমি তার হাত ধরে বললাম, কী হইছে?
চোখ কচলাতে কচলাতে হায়দার বলল, স্বপ্ন দেখতেছিলাম।
কী স্বপ্ন?
না, তেমন কিছু না।
দেখে মনে হয় ভয় পাইছিলি খুব?
ভয় তো আছেই। যেকোনো সময়ই মাইর খাইতে পারি।
কেউ ভয় দেখাইছে?
না।
বুঝলাম কিছু হলেও সে সহজে বলবে না আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম, টর্চ ফেরত দিছে?
না।
টর্চ নিয়া ঘুরতেছিলি কেন?
এমনেই। অভ্যাস।
আমি আর কিছু বললাম না। এর পর থেকে প্রায়ই দেখি হায়দারকে রাতের দিকে হলে পাওয়া যায় না। ক্লাসেও অনিয়মিত। আরেক দিন ক্লাসে যায়নি বলে বিকেলে ওকে গণরুমে খুঁজতে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আজকে ক্লাসে গেলি না কেন?
প্যান্ট ছিল না।
চুরি হইছে?
না। ফার্স্ট ইয়ারের একটা ছেলে না বইলা পইরা গেছিল গিয়া।
কেন নিছিল?
মনে হয় নিজেরটা ধোয়া ছিল না।
তো আমারটা নিতি।
আপনি ছিলেন না। আর আপনার প্যান্ট তো আমার লাগত না।
গণরুমে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে সিনিয়রদের থাকাটাই অপমানজনক। তার মধ্যে যত দরকারই থাকুক, একটা জুনিয়র ছেলের সিনিয়রের প্যান্ট না বলে নিয়ে যাওয়ার কথা নয়। আমার মনে হলো হায়দারকে নিয়ে জুনিয়ররাও তামাশা শুরু করেছে, কিন্তু হায়দার স্বীকার করছে না। এই হতাশা কাউকে দেখানোও যায় না।
সেদিনের পর একটানা কয়েক দিন হায়দারকে রাতে না পেয়ে একদিন রাতে নিজেই বের হয়ে গেলাম। ভাবছিলাম আমার মতো হায়দারও কি রাতবিরাতে ঘুরে বেড়ানো শুরু করল? চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের পলিটিক্যাল ছেলেরা একটু কম ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাই আমাকেও ঘাঁটায় না। তার মধ্যে প্রায়ই বাবা এসে মানসিক অসুস্থতা নিয়ে কথা বলে যাওয়ায় আমার তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু বুঝতে পারি, হায়দার খুব সমস্যায় আছে। আমি বের হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা শুরু করি। মনে মনে হায়দারকে খুঁজি। চোখে পড়ে, কিছু ছেলে এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু কাছে যাই দেখার জন্য। বুঝতে পারি পলিটিক্যাল ছেলেরা এখানে একসঙ্গে জড়ো হয়ে এসেছে। আরেকটু সামনে যেতেই হায়দার আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। কাঁধে হাত দিয়ে বলে, ‘একটু এদিকে আসেন ভাইয়া।’ আমি তার সঙ্গে হেঁটে জটলা থেকে একটু দূরে যাই। হায়দার আস্তে আস্তে বলে, ‘ভাইয়া, আপনি এখানে আসছেন কেন? আমাদের এইখানে নিয়া আসছে ডিসিপ্লিন শিখাইতে। প্রায়ই রাতে ডিসিপ্লিন শিখায়। আপনি সাতেও নাই পাঁচেও নাই। এইখান থেকা চইলা যান।’
আমাকে আর কিছু বলতে হলো না। বুঝে গেলাম। হায়দারকে সেখানে রেখে হাঁটা শুরু করলাম। শহীদ মিনারের দিকে। দূর থেকে দু-একবার পেছন ফিরে দেখলাম হায়দার মিছিলের মধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বারবার পেছনে পড়ে যাচ্ছে। তারপর একটু দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছে সবার পেছনে পেছনে। উদয়ন স্কুল পর্যন্ত হেঁটে আসতে আসতে দেখি হায়দারদের মিছিল স্মৃতি চিরন্তন পর্যন্ত চলে গেছে। জগন্নাথ হলের সামনে এসে যখন পৌঁছেছি, মনে হলো, হায়দারের পায়ে কী হয়েছে জানা হলো না।
সেদিন বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে হায়দার এল আমার কাছ থেকে সেই বইগুলো নিতে। জিজ্ঞেস করলাম, পায়ে কী হইছে?
কিছু হয় নাই, একটু রগে টান পড়ছে।
উত্তরটা সত্যি না মিথ্যা তা যাচাইয়ের কোনো পথ নেই। বললাম, চল তোরে বাসে উঠাইয়া দিয়া আসি।
না, আমার টিউশনি আছে। তারপর এক এজেন্টের কাছে যাইতে হইব। আরেকটা টিউশনি পাওয়ার জন্য আগাম টাকা দিয়া রাখছিলাম তিন-চার মাস আগে। টিউশনিও জোগাড় কইরা দেয় না, টাকাও ফেরত দেয় না। খালি ঘুরায় ওই ধান্দাবাজ। সব কাজ শেষ কইরা স্টেশনে যাইতে দেরি হইব।
হায়দার সেবার গ্রাম থেকে ফেরার সময় আরেকটা টর্চলাইট কিনে নিয়ে এল। রবিবার সকালে টর্চটা হাতে নিয়ে সে যখন আমার রুমে এল, তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। বাড়ি থেকে ঘুরে এলে সবারই বোধ হয় এমন খুশি লাগে। মুখের হাসি আর বন্ধ হয় না। হায়দারের খুশির অবশ্য আরেকটা কারণ আছে। সে বলল, আরেকটা নতুন টিউশনি পাইছি। কাল বিকেলে মিরপুরে যাইতে হইব।
কিন্তু পড়শু যে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু।
এত দিন পর টিউশনি পাইলাম। না গেলে যদি হাতছাড়া হইয়া যায়।
ফাইনাল পরীক্ষা শুরুর আগের দিন সন্ধ্যায় হায়দার আমার রুমে এসে হাজির। মুখ প্রায় কাঁদো কাঁদো। জিজ্ঞেস করলাম, কী হইছে?
আজকে মিরপুরে যেই বাসায় গেছিলাম সেইটা একটা ভুল ঠিকানা। বাড়ির মালিকরে যেই বললাম টিউশনি করতে আসছি, খুব আজেবাজে কথা শুনাইল। আরেকটু হইলে মাইরই খাইতাম।
ভুল ঠিকানায় গেলি কেন?
আমি তো ভুল করি নাই, ওই এজেন্ট টিউশনি জোগাড় করতে না পাইরা আমারে আন্দাজে একটা ঠিকানা দিয়া দিছে।
হায়াদারের প্রতারিত চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। আমার কেন যেন মনে হলো সে মার খেয়েছে, কিন্তু লজ্জায় বলছে না। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য আমি বইখাতা হাতে নিয়ে বললাম, বাদ দে এসব। কালকে পরীক্ষা। চল রিডিং রুমে যাই।
রিডিং রুমে এখন জায়গা পাওন যাইব না।
চল চেষ্টা করি।
রিডিং রুমে গিয়ে দেখি সব জায়গা প্রায় দখল। একটা জায়গায় একজন ব্যাগ রেখে গেছে, পরে আসবে। ওখানে আপাতত বসা যায়। কিন্তু জায়গার দখলদার এলে উঠে যেতে হবে। আমি আর হায়দার চাপাচাপি করে একজনের জায়গায় দুজন বসে বইখাতা খুললাম। রাত ১০টার দিকে সেদিন আবার হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। হলের বড় ভাইদের মধ্যে একজন অন্ধকারের মধ্যেই বলা শুরু করল, ‘হায়দার “কালী” কই? টর্চওয়ালা? চারদিক তো কালা হইয়া গেল।’ কেউ বলতে লাগল, ‘অন্ধকারে মিস্টার কালীকে দেখা যায় না, চোখ দেখা যায় শুধু।’ বলে হাসতে হাসতে আরেকজন বলে উঠল, ‘চল ওর ব্যাগ থেইকা টর্চ বাইর করি।’ বলেই কয়েকজন এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আর ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চলে আসায় সবাই আবার যার যার জায়গায় চলে গেল। টর্চ বের করাটাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। সেদিন জানলাম, শুধু আমিই জানতাম না যে হায়দার টর্চ নিয়ে ঘোরে। হলে সবাই জানে হায়দারের কাছে সব সময় একটা টর্চ থাকে।
পরদিন হায়দার আর এল না আমাকে নিতে। প্রথম পরীক্ষাটা দুজনেরই খারাপ হয়েছিল। ডাইনিংয়ে খাবার খেতে গিয়ে খুঁজলাম চারদিকে। মনে প্রশ্ন জাগল, হায়দার কি আবার ডিসিপ্লিন শিখতে গেছে? এই পরীক্ষার মাঝখানেও? আমার আর পড়তে বসতে ইচ্ছা করল না। ভাবলাম, একটু হেঁটে আসি। হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর গিয়ে দেখি প্রক্টরের গাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের রাস্তা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। গাড়িটা গিয়ে থামল ফুলার রোডে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাশে ল্যাম্পপোস্টের কাছে। দূর থেকে দেখলাম প্রক্টরের গাড়ি থেকে একজন নেমে কাকে যেন উঠে যেতে বলছে। একটু কাছে গিয়ে দেখলাম টর্চ হাতে হায়দার। অন্য হাতে বই। সে সব গুছিয়ে উঠে আসছে। আন্দাজ করলাম, সে বাইরে টর্চলাইট জ্বালিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া, কই যান?
এই তো, আজকে সারা রাত হাঁটব।
পড়বেন না?
না।
কেন?
এমনি। ভালো লাগতেছে না।
আপনের আব্বা আইসা তো আমারে বকবে?
না, বকবে না।
তুই হলে যা। পড় গিয়া।
আজকে আপনার সাথে হাঁটতে যাই?
না। পড় গিয়া।
হায়দার আর কিছু না বলে চলে গেল। আমি পেছনে ঘুরে দেখলাম হাতের টর্চটা বারবার জ্বালিয়ে নিভিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে হলের দিকে।
এরপর আরও তিনটা পরীক্ষার মধ্যে দুইটা আর দিইনি। হায়দারের পরীক্ষা কেমন হয়েছে, তা–ও জানি না। পড়ালেখা নিয়ে অনেক আগেই আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। তবু জোর করে মাঝেমধ্যে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছি। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি, যখন দেখি আমি কোনো কোর্সে ‘এ’ পাব না, তখন আমি প্রথমেই আশা ছেড়ে দিই।
৪
শেষ পরীক্ষাটা আমি দিয়েছিলাম। পরীক্ষা যেদিন শেষ, সেদিন দুপুরে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম। ফরিদপুর যাব। হঠাৎ মনে হলো হায়দারের খোঁজ নিই। গণরুমে গেলাম। দেখি হায়দার দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। নিশ্চয়ই সারা রাত ধরে পড়েছিল। কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেয়ালে টাঙানো একটা আয়নায় হায়দারের মুখটা দেখা যাচ্ছে। চেহারা দেখে মনে হলো না ঘুমাচ্ছে। মুখটা গম্ভীর। আবারও ডাকলাম, হায়দার। হায়দার ফিরে তাকালো না। নিশ্চয়ই পরীক্ষা খারাপ হয়েছে। কী করব বুঝতে না পেরে আবার নিজের রুমে ফিরে গেলাম। হায়দার তো আমার মতো না যে পরীক্ষা খারাপ হলে নির্লিপ্ত ঘুরে বেড়াবে। রুমে এসে খাটের নিচ থেকে বইগুলো বের করে পাঁচ-ছয়টা বই ঝেড়ে–মুছে রেখে দিলাম, যদি হায়দার নিয়ে যায়। তারপর দাড়ি কামিয়ে রুমে এসে বাবাকে ফোন দিলাম। বললাম, আজকে রওনা দেব।
তারও আধা ঘণ্টা পর ব্যাগ নিয়ে বের হব, এর মধ্যে হঠাৎ শুনি হইচই। কয়েকজন ভয়ে এদিক–সেদিক ছোটাছুটি করছে। কেউ কিছু জানে না কী হয়েছে। একজন শুধু বলল, ‘একটা ছেলে ওপর থেকে পড়ে মারা গেছে।’ আমি অন্যদের অনুসরণ করলাম। হলের স্টাফদের একজন অন্যজনকে বলছে, ‘সামনে না, পেছনের দিকে।’ কী হয়েছে দেখার জন্য অনেকেই জোর করে ডাইনিং রুমের বাইরের দিককার গেট দিয়ে বের হতে চাইছে। কিন্তু আমাদের হলের দারোয়ান সিদ্দিক ভাই কাউকে ওদিক দিয়ে বের হতে দিচ্ছে না। এ নিয়ে লেগে গেল ঝগড়া। জানালা দিয়ে অন্যদের উঁকি দিতে দেখে আমিও উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা গেল না। ক্যানটিনের নাজিম ভাই এসে খবর দিল, ‘ওপর থেইকা লাফ দিয়া এক ছেলে আত্মহত্যা করছে। টর্চওয়ালা কইত পোলাপান তারে।’
শরীর হিম হয়ে গেল। কী কারণে আত্মহত্যা করল হায়দার? নিশ্চয়ই পরীক্ষা খুব খারাপ হয়েছে। দ্বিতীয়বার ফেল করার রেজাল্ট যেন দেখতে না হয়, সে জন্য আগেই সারা জীবনের জন্য চোখ বন্ধ করল? বাইরে দিয়ে দেয়াল টপকে গিয়ে দেখি হায়দারের থেঁতলানো শরীরটা মাটিতে পড়ে আছে। নাক–মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা আসবাবপত্রের মতো দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে গেলাম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। উত্তেজিত মানুষের ছোটাছুটি দেখতে লাগলাম। অন্যদের কথোপকথন শুনতে লাগলাম। প্রভোস্ট এলেন, হাউস টিউটররা এলেন। ছয়তলায় যারা থাকে, তাদের ভাষ্য শোনা হলো। তাদের মধ্যে একজন সাক্ষ্য দিল, হায়দারকে দেখা গেছে বারান্দায় পায়চারি করতে। এটা যে আত্মহত্যা, তা আরও নিশ্চিত করল আরেকটা ছেলের সাক্ষ্য। লাফ দেওয়ার সময় দূর থেকে সে দেখেছিল, আশপাশে কেউ ছিল না। কেউ কেউ বলল, হায়দারের রেজাল্ট খারাপ ছিল। কারও সঙ্গে মিশত না। একা একা থাকত। আমাকে দেখিয়ে বলল, এই ছেলেটার সঙ্গে ঘুরত। একজন মন্তব্যে করল, ‘এই ছেলেটা তো মানসিকভাবে অসুস্থ। ওর সঙ্গে যখন মিশত, তার মানে হায়দারের মাথায়ও নিশ্চয়ই সমস্যা ছিল।’ এসব কথা কিছুই আমার গায়ে লাগল না। বাতাসের মতো মিলিয়ে গেল সব কথা। আমার মন এখানে নেই।
কিছুক্ষণ পর একটা অ্যাম্বুলেন্স আনা হলো। অ্যাম্বুলেন্সে আমি হায়দারের নিথর দেহটার পাশে গিয়ে বসলাম। যতক্ষণ বসে ছিলাম মনে হচ্ছিল হায়দার এখনই উঠে বসবে। জিজ্ঞেস করবে, ‘আমার টর্চলাইটটা কোথায়?’ কিন্তু মেডিকেলে নেওয়ার পর ডাক্তার পরীক্ষা করে নির্মমভবে ডেথ সার্টিফিকেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।
মেডিকেলে অপেক্ষা করার সময় আসবাবপত্রের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমার আর কী করার ছিল? আমি নিজেকে হায়দার ভাবা শুরু করলাম। চোখ দিয়ে কোনো পানি বের হলো না। খুব শক্ত করে হায়দারের হাত ধরে বসে থাকলাম। রাত আটটা বাজল হায়দারের বাবার ঢাকায় পৌঁছাতে। উনি আসার পর মেডিকেল থেকে লাশ নিয়ে ট্রাকে ওঠানো হলো। ট্রাকেও আমি আসবাবপত্রের মতো এক কোনায় বসে থাকলাম। সঙ্গে রয়েছেন হায়দারের বাবা, চাচা ছাড়াও অন্য প্রতিবেশীরা। ঢাকা শহরের জ্যাম ঠেলে ট্রাক এগোনো শুরু করল। সবাই কথা বলছে, কেন আত্মহত্যা করল এই নিয়ে। কেউ কিছু জানে না। হায়দারের আরও দুজন সহপাঠীও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তারা একে অপরকে বলতে লাগল, সহপাঠীরা কতবার তাকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করেছে। যে যার মতো বিশ্লেষণ করতে লাগল। হায়দারের কত কিছুই আমি জানি না। সেদিকে আমার মন নেই। আমি শুধু চিন্তা করছি, হায়দারের টর্চটা কোথায়!
৫
গভীর রাতে ট্রাকটা গিয়ে থামল একটা নদীর পাড়ে। এ জায়গাটার নাম কী, আমি জানি না। জানার ইচ্ছাও নেই। লাশটা খাটিয়াসহ একটা ইঞ্জিন নৌকায় নামানো হলো। নৌকায় আমরা সবাই উঠলাম। দূর থেকে নদীর ওই পারে আলো দেখা যাচ্ছে। কিছু আলো নড়ছে। আলোর রশ্মি নদীর বুকে যে দীর্ঘ রেখাগুলো তৈরি করছে, সেগুলো তির তির করে কাঁপছে। বোঝা যাচ্ছে না ওই পারে কী আছে। নৌকা ডাঙার কাছে আসতেই দেখলাম যারা দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাতে একটা করে টর্চ। বাড়িঘরের ভেতর কোনো আলো জ্বলছে না। ওই গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি এখনো। সবাই হারিকেন বা টর্চ হাতে নিয়ে ঘুরছে। হায়দার তাহলে এ জন্যই সব সময় টর্চ হাতে নিয়ে ঘুরত?
একটা–দুটো টর্চ হলে কথা ছিল। এই গভীর রাতে কয়েক শ মানুষ। তাদের প্রায় সবার হাতে টর্চ। এর মানে কী? এটা কি কল্পনার কোনো দৃশ্য? নাকি সত্যি? আমি তো অনেক স্বপ্ন দেখি। এমন স্বপ্ন তো আমি কখনো দেখিনি।
নৌকা থেকে নেমে জানলাম হায়দার এই গ্রামের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া একমাত্র ছাত্র। বুঝলাম হায়দারের কোনো বড় ভাই না থাকায় সে সিট পাওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো সাহায্য পায়নি। তাদের জানার কথা নয় হায়দার কী কষ্ট করে ঢাকায় থাকে। খাটিয়াতে করে হায়দার নামে যে ছেলেটার লাশ নামানো হয়েছে, একটু আগেও সে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে একজন ভীতু, শীর্ণ, কালো ছেলে। সবাই যাকে ভাবত হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকা একটা গ্রাম্য ছেলে। নৌকা থেকে তার দেহটা নামানোর পর বোঝা গেল সে মোটেই কোনো সাধারণ মানুষ নয়। এখানে সে অনেক বড় একজন মানুষ। যেন সে একটা ছোট্ট রাজত্বের রাজা। সেই রাজার অন্তর্ধানে দেশের সব প্রজা এক হয়ে বাইরে নেমে এসেছে। আজকে তাদের বড়ই শোকের দিন। রাজাকে ঘিরে শুরু হলো তাদের শোক পর্ব। যারা বলে হায়দার হীনম্মন্যতায় ভোগে, তাদের এই শেষকৃত্য দেখা প্রয়োজন ছিল। আমার দেখা কোনো শিক্ষকের শেষকৃত্যেও এত মানুষ জমায়েত হতে দেখিনি। হায়দারের শরীর যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার ওপর দিয়ে ভোররাতে নদীর শূন্য বুক থেকে আসা হাওয়ার তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। সেই কাপড়ে ঢাকা বুকের ওপর মাথা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হায়দারের মা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে ধরে নামিয়ে মুখে পানির ছিটা দেওয়া হলো।
পাড়া–প্রতিবেশী লাশ নিয়ে নদীর পাড়ে সারা রাত জেগে রইল। ছোট-বড়, মেয়ে-ছেলে, জোয়ান-বুড়ো, কারও চোখে ঘুম নেই। সারা রাত পায়চারি করে, মাটিতে বসে কাটিয়ে দিল শ খানেক মানুষ। নদীর পানি দিয়ে গোসল করানো হলো হায়দারকে। আমি কখনো কোনো দিন এমন শোক দেখিনি। শেষকৃত্যের প্রতিটি পর্বে চোখ মুছছে প্রতিটি মানুষ। অভিমান করে চলে গেল যে বালক, তার ওপর সবার অভিমান হায়দারের গোসলের পানির সঙ্গে ধুয়ে নদীতে মিশে গেল যেন। অন্ধকার বিদীর্ণ করে ফজরের আজানের ধ্বনি আছড়ে পড়ল প্রতিটি উঠানে। ঘাপটি মেরে বসে থাকা পাখিগুলোও শেষবারের মতো হায়দারের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দূরে কোথাও চলে গেল। দিগন্তে সূর্য একটু একটু করে ওপরে উঠল, আর আমি দেখতে পেলাম নদীর টলটলে পানির ওপর একটা গ্রাম জেগে ওঠার দৃশ্য। যে দু–একটা টর্চ জ্বলছিল মাঝেমধ্যে, সেগুলোও নিভে গেল। জানাজার জন্য হায়দারের মরদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তার একটু আগেই জ্বলতে থাকা আগরবাতির ধোঁয়া ভেদ করে, মাথা নুয়ে, আমি আমার মুখটা হায়দারের কানের কাছে নিয়ে গেলাম। কত কিছু বলার ছিল। বলা হলো না। শুধু একটাই প্রশ্ন, তোর উদারতা যারা ধারণ করতে পারে না, তাদের ছেড়ে চলে যেতি তুই। রাজা হয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলি কেন ভাই?
ফজরের ওয়াক্তে জানাজা শুরু হলো। দোয়া পড়ানোর সময় ইমামের কথায় জানতে পারলাম হায়দারের টিউশনি করে পাঠানো টাকায় তার পুরো পরিবার চলত। হায়দার যে পাঠাগার বানিয়েছিল, সেখানে শ খানেক বই আছে। এখানে সবাই অপেক্ষা করছিল হায়দার পাস করে তাদের জন্য কিছু করবে। কীই–বা করার ছিল গভীর বন্ধনে জড়িয়ে থাকা গ্রামের নিরীহ মানুষদের? হায়দারকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা কি তাদের দোষ? এত আশা নিয়ে বসে থাকা মানুষদের কাছে শূন্য হাতে ফিরে আসার সাহস হায়দারের ছিল না।
দাফন শেষে আমি ফিরে এলাম ঢাকায়। বাসে করে ঢাকায় পৌঁছে আমার আর হলে ফিরে যেতে মন চাইল না। হাঁটা শুরু করলাম। স্বদেশ সিনেমার নায়ক শাহরুখ খানকে কল্পনা করে একটা দিন কাটিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। একটা অজপাড়াগাঁয়ে শাহরুখ খান হাইড্রোইলেকট্রিক পাম্প চালু করে সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেই কাহিনিটার ভেতরে চলে যাব, সেখানে হায়দার তার গ্রামে নদীর ঢেউ ব্যবহার করে মিনিহাইড্রো বসাবে। সেখান থেকে ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে, হায়দার তার পুরোনো টর্চলাইটটা যত্ন করে রেখে দিচ্ছে ব্যাগের ভেতর। তারপর হায়দার আর আমি হাঁটছি। শুধু হাঁটছি। আমাদের হেঁটে চলার শেষ নেই।