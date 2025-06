কিন্তু মেয়েটা মনে হয় টের পেয়ে গেছে। সিঁড়িঘরে দেখা হলে আমাশয় রোগীর মতো নীরক্ত মুখে পাশ দিয়ে হেঁটে যায় সে; আগের মতো উচ্ছ্বাসে সালাম দেয় না—বিড়বিড় করতে করতে পাশ কেটে যায়; শাপশাপান্ত করল নাকি সালামের মতো কিছু একটা বলল, বোঝা যায় না। রাতে যখন ফেরে, বন্ধুটন্ধু নিয়ে ফেরে মাঝেমধ্যে। সেই রাতগুলোতে বাড়ির ছোট কাজের মেয়ে লতিফার সঙ্গে আন্টি প্রচণ্ড চিৎকার করেন, এই আশায় যে ওপরতলা পর্যন্ত ওনার চিৎকার পৌঁছাবে। বাসা ওনার, কিন্তু বাইরের কারা কারা এখানে আসে, কী–বা তাদের জন্ম ও বংশপরিচয়—ইশ্‌, কয়েকজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে বন্ধ দরজার এপার পর্যন্ত তাদের গায়ের সিগারেটের গন্ধ চলে আসে—এই রাগে আন্টি ‘ঘেন্না’ ‘ঘেন্না’ উচ্চারণ করতে থাকেন।

‘বুঝলা, সাদ্দামের মা? ওপরতলায় যাইও পরে। চাবিটা শেলফের উপ্রে আছে মনে হয়।’

‘খালাম্মা, আমি পারুম না। এমনে সে ট্যার যদি পাইয়া...লতিফারে যাইতে কন!’ শেফালি আঙ্কেলের নার্সই হবে শুধু, আন্টির ফুটফরমাশ খাটতে পারবে না।

*

