বুকারের হ্রস্ব তালিকায় ৬ বই

বুকারের হ্রস্ব তালিকায় ৬ বই
বুকার পুরস্কারের হ্রস্ব তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন আগের দুই বিজয়ী মার্লন জেমস ও ডগলাস স্টুয়ার্ট। তাঁদের সঙ্গে আছেন পুলিৎজারজয়ী লেখক এলিজাবেথ স্ট্রাউট, খ্যাতিমান কল্পবিজ্ঞান লেখক এম জন হ্যারিসন, লেখক ও কবি লুক কেনার্ড এবং রেবেকা পেরি।
৫০ হাজার পাউন্ডের এ পুরস্কারের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে আগামী ৯ নভেম্বর।
জ্যামাইকান লেখক মার্লন জেমস ২০১৫ সালে আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব সেভেন কিলিংস উপন্যাসের জন্য বুকার পুরস্কার জিতেছিলেন। এবার তিনি হ্রস্ব তালিকায় এসেছেন দ্য ডিজঅ্যাপিয়ারার্স উপন্যাসের জন্য। ৬৪০ পৃষ্ঠার বইটি এবারের হ্রস্ব তালিকায় সবচেয়ে দীর্ঘ উপন্যাস।
ডগলাস স্টুয়ার্ট ২০২০ সালে শুগি বেইন উপন্যাসের জন্য বুকার জিতেছিলেন। এবার তাঁর জন অব জন উপন্যাসটি হ্রস্ব তালিকায় জায়গা পেয়েছে। উপন্যাসটির গল্পে জন-ক্যালাম ম্যাকলিওড নামের এক ব্যক্তির আউটার হেব্রিডিসে ফিরে আসার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে।
পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী লেখক এলিজাবেথ স্ট্রাউট ২০০৯ সালে অলিভ কিটারিজ উপন্যাসের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান। ২০১৬ সালে মাই নেম ইজ লুসি বার্টন উপন্যাসের জন্য বুকারের দীর্ঘ তালিকায় ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে ওহ উইলিয়াম! উপন্যাসের জন্য জায়গা করে নেন হ্রস্ব তালিকায়। এবার তাঁর দ্য থিংস উই নেভার সে উপন্যাসটি নির্বাচিত হয়েছে।
২০২২ সালে বুকার পুরস্কারের বিচারক ছিলেন এম জন হ্যারিসন। এবার তাঁর দ্য এন্ড অব এভরিথিং উপন্যাসটি হ্রস্ব তালিকায় এসেছে।
লুক কেনার্ড তাঁর ব্ল্যাক ব্যাগ উপন্যাসের জন্য হ্রস্ব তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক ক্যাম্পাস উপন্যাস।
এবারের তালিকায় প্রথম উপন্যাস লিখে জায়গা পেয়েছেন রেবেকা পেরি। তাঁর মে উই ফিড দ্য কিং উপন্যাসটি এ বছর ওয়াটারস্টোনস ডেবু ফিকশন পুরস্কারও পেয়েছে।
এবারের হ্রস্ব তালিকায় থাকা ছয় লেখকের মধ্যে চারজন পুরুষ। তালিকার অন্যতম চমক হলো মার্কিন লেখক এমা ক্লাইনের সুইটজি উপন্যাসের বাদ পড়া। বইটি সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেলেও হ্রস্ব তালিকায় জায়গা পায়নি। ব্রিটিশ লেখক গেন্ডোলিন রাইলির দ্য পাম হাউস উপন্যাসটিও শেষ পর্যন্ত তালিকায় আসেনি।
বিচারক প্যানেলের সদস্য লেখক রেমন্ড অ্যান্ট্রোবাস বলেন, এবারের হ্রস্ব তালিকার বইগুলো দারুণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এগুলো তৈরি করা সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়, এগুলো ‘খুবই মানবিক’ বই। এবারের বিচারক প্যানেলের চেয়ারম্যান লেখক ও ইতিহাসবিদ মেরি বিয়ার্ড। অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন পাল্প ব্যান্ডের গায়ক জার্ভিস ককার, লেখক প্যাট্রিসিয়া লকউড এবং দ্য গার্ডিয়ান–এর সাংবাদিক রেবেকা লিউ।
একনজরে এ বছরের বুকার পুরস্কারের হ্রস্ব তালিকা—এম জন হ্যারিসনের দ্য এন্ড অব এভরিথিং, মার্লন জেমসের দ্য ডিজঅ্যাপিয়ারার্স, লুক কেনার্ডের ব্ল্যাক ব্যাগ, রেবেকা পেরির মে উই ফিড দ্য কিং, এলিজাবেথ স্ট্রাউটের দ্য থিংস উই নেভার সে এবং ডগলাস স্টুয়ার্টের জন অব জন।
সূত্র: দ্য বুকার প্রাইজ
গ্রন্থনা: রবিউল কমল