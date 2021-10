আবু রুশদের ‘সংস অব লালন’ ও বিদেশিদের লালনচর্চা

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।।

ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়।।



আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা,

মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা,

তার উপরে সদর কোঠা,

আয়না মহল তায়।।



How does the strange bird

Flit in and out of the cage

If I could catch the bird

I would put it under the fetters of my heart



The cage has eight cells and nine doors

With latticed openings here and there

Above it is the main hall

With a mirror-chamber.

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক আবু রুশদের অনুবাদে ‘সংস অব লালন শাহ’ বা ‘লালন শাহের গান’ বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৬৪ সালে। বাংলা একাডেমি বের করেছিল বইটি। এরপর এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ২৬ বছর পর ১৯৯১ সালে। বইটি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। অথচ লালনের গান নিয়ে ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকের আগ্রহ বাড়ছে বৈ কমছে না।