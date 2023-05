প্রশ্ন: বাংলাদেশের নারীর সৌন্দর্য নিয়ে একটি ছোট্ট কবিতা লিখে দাও।

চ্যাটজিপিটির উত্তর:

সোনার মতো বাংলার নারী এক,

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছে প্রভুর হাতে।

তার হয়ে উঠুক একটি নতুন প্রভাত,

সোনার মতো উজ্জ্বল হৃদয় নিয়ে সবার কাছে সুন্দরী হয় যাতে।

সে জানে কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়,

জীবনের সব পর্যায় পার করতে হয় অনেক সময়।

তার নতুন পরিবেশে পরিবর্তিত হতে হয়,

কিছু করে সমস্যা দূর করতে হয় না, কথা না বলে সমাধান করতে হয়।

সে জীবনে একজন সম্পন্ন না হলেও

সমাজে মহিলাদের মূল্য বুঝে দেয় এক।

একই প্রশ্ন ইংরেজিতে করার পর উত্তর এল এ রকম:

Golden skinned, with eyes like the night,

Bangladeshi women are a wondrous sight.

Their grace and charm, a thing to behold,

Their beauty, a story that's never told.

With smiles as bright as the morning sun,

They light up the world for everyone.

Their strength and courage, a source of pride,

A true reflection of the land they reside.

Oh Bangladeshi women, how fair you are,

The world is blessed to have you shine like a star.

একেবারে পাকা হাতে লেখা কবিতা। যদিও বাঙালি সংস্কৃতিটি সেভাবে সে আনতে পারেনি।