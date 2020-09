বিএনপির গণতন্ত্রচর্চা এবং যত দোষ নন্দ ঘোষ

মানুষ ক্রুদ্ধ হলে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সেটি আবারও প্রমাণ করলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি দলীয় অফিসে সংবাদ সম্মেলন করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম সম্পর্কে। একজন সম্পাদকের একটি লেখা নিয়ে কোনো দলের সংবাদ সম্মেলনের ঘটনা বিরল।

ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম ১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গণতন্ত্র ফুলেফেঁপে উঠেছে এবং বিএনপির আমলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এ রকম ঢালাও মন্তব্য করেননি মাহ্ফুজ আনাম। তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল After 30 years of autocracy’s demise, democracy still remains a distant dream. অর্থাৎ স্বৈরাচারের পতনের ৩০ বছর পর এখনো গণতন্ত্র দূরের স্বপ্ন।

এ কথার মধ্যে রিজভী সাহেব আওয়ামী লীগের পক্ষে দালালি এবং বিএনপির প্রতি বিষোদ্গার কোথায় পেলেন? রিজভী বলেছেন, মাহ্‌ফুজ আনাম সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অপ্রাসঙ্গিক মতামত দিয়েছেন। তাঁর দাবি, মাহ্‌ফুজ আনাম যা করেছেন, তা হলুদ সাংবাদিকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহের সমতুল্য অপরাধ। তিনি মাহ্‌ফুজ আনামের রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের জেলায় জেলায় মামলা দায়েরের ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই মেরুতে অবস্থান করে। কেউ কারও মুখ দেখতে নারাজ। কিন্তু ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে আঘাত লাগলে তাঁরা এক হতেও দ্বিধা করেন না। একে অপরকে সাক্ষী মানেন।