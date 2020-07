অনন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আদর্শ শিক্ষক

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ‘ব্যুরোক্রেটিক এলিটস ইন সেগমেন্টেড ইকোনমিক গ্রোথ: পাকিস্তান অ্যান্ড বাংলাদেশ’ (Bureaucratic elites in Segmented Economic Growth: Pakistan and Bangladesh)। এ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, পাকিস্তানে আমলাতান্ত্রিক এলিট কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নের কৌশল কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক সুবিধাভোগী শ্রেণির কাজে এসেছে। গণতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর স্বার্থের বিষয়ে গবেষণায়ও তাঁর ব্যাপক আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য মিথ অব ডেমোক্রেসি (Military Rule and the Myth of Democracy) গ্রন্থে বলেছেন, ‘যে সকল দেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ও অস্থিতিশীল এবং দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনায় রাজনৈতিক এলিটদের সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয়; সে সকল দেশে সামরিক বাহিনীর করপোরেট স্বার্থ নষ্ট করে রাজনৈতিক এলিটগণ সাধারণত দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে পারে না।’

