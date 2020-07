পিঁপড়া যাবে না, হাতি যেতে পারে

দুনিয়াটার হলোটা কী? ট্রাম্প কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট? আর তিনি যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টই হবেন, এত উল্টাপাল্টা কথা কেন বলেন? নিউইয়র্ক টাইমস ২২ জুলাই লিখেছে, ট্রাম্প বলেছেন, ‘It will probably, unfortunately, get worse before it gets better।’ তিনি বলেছেন, ‘কই, আমি কখনো মাস্ক পরার বিরুদ্ধে বলিনি তো।’ (নিউইয়র্ক টাইমস–এর বক্তব্য: তিনি অসত্য বলেছেন)।

By using this site, you agree to our updated Privacy Policy and our Terms of Use