করোনাকালেও মন্ত্রীদের ভাতা বাড়ে

অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভারতের সঙ্গে তুলনা করি। এটি শুধু প্রতিবেশী বলে নয়।

প্রতিবেশী দেশ আরও আছে। কিন্তু আর্থসামাজিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য আছে। ভারত আগেই মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে। আমরাও মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাচ্ছি। উন্নয়নের পাশাপাশি ভারতে ধনবৈষম্য প্রবল। বাংলাদেশেও ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আমরা একে অপরকে সহায়তা করছি। ভারত বলে রেখেছে, তারা টিকা তৈরি করলে আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রাধিকার পাবে। দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বও করোনা মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অন্তত গণমাধ্যমে নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে আমরা সেই বার্তাই পাচ্ছি। এসব খবর নাগরিক হিসেবে আমাদের আশ্বস্ত করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিদের চিন্তাচেতনায় বিস্তর ফারাকও লক্ষ করি।

২৪ সেপ্টেম্বর ডেইলি স্টার-এ প্রথম পাতায় দুই কলামে প্রকাশিত খবরটি দেখে বড় ধাক্কা খেলাম। শিরোনাম ছিল: govt. allowances: ministers to get more for travels. সরকারি ভাতা: ভ্রমণের জন্য মন্ত্রীরা আরও বেশি পাচ্ছেন।

প্রতিবেদনের শুরুতে বলা হয়েছ, যখন সারা বিশ্বের দেশগুলো কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অর্থনৈতিক ধস ঠেকাতে ব্যয়সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নিয়েছে, বাংলাদেশ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের ভ্রমণ ভাতা বাড়িয়েছে ৯৩ লাখ টাকা।