মাতৃভাষার গুরুত্ব কি শুধু দেশপ্রেমের বিষয়?

শুরুতে একটা পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক:

আপনার শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স হলো। আপনি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার আশায় তাকে ভর্তি করালেন রাজধানীর এক ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে। প্রথম দিনই বিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ আপনাকে বলল, ‘আপনারা বাসায় বাচ্চার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবেন না; সব সময় বাংলায় কথা বলবেন, বাংলা বইপত্র পড়তে উৎসাহিত করবেন। বাংলা ভাষাটা ভালো করে শেখানোর চেষ্টা করবেন ইত্যাদি।’

এ রকম অপ্রত্যাশিত পরামর্শ যদি সত্যিই আপনি পান, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? সম্ভবত প্রথমে আপনি অবাক হবেন। তারপর হয়তো ভাববেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এমন অদ্ভুত পরামর্শের কারণ কী হতে পারে। আপনার মনে হতে পারে, তারা আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছে এটা ভেবে যে আপনারা যদি বাসায় বাচ্চার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন, তাহলে হয়তো সে ভুলভাল শিখবে; ব্যাকরণ, উচ্চারণ কিছুই ঠিক থাকবে না। আপনারা বরং বাংলাটাই তাকে ভালোভাবে শেখানোর চেষ্টা করুন, কারণ ওটাই আপনাদের ভাষা। বাচ্চাকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর দায়িত্ব বিদ্যালয়ের, সেটা তাদের হাতেই ছেড়ে দিন।

কিংবা আপনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইবেন, বাসায় বাচ্চার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে নিষেধ করার কারণ কী। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের ওই পরামর্শের কারণ আপনাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করবে। তারা আপনাকে যা বোঝানোর চেষ্টা করবে, তার মোদ্দাকথাটা অনেক আগেই বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথা আমার ছেলেবেলার এক জায়গায় লিখেছেন, `তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড, এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি।’