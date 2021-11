লং লিভ রোজিনা, লং লিভ ফ্রি প্রেস

আমি সেদিন রোজিনা ইসলামের জন্য কাঁদিনি। রোজিনা ইসলামের জন্য আমরা গৌরববোধ করি। রোজিনা ইসলাম বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মুখ উজ্জ্বল করেন। রোজিনা ইসলামের রিপোর্টগুলো প্রমাণ করে, এই দেশে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম হয়! সেসব প্রকাশিত হলে কাজও হয়। সরকার বা প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। অ্যাকশন হয়। তাতে দেশের গণতন্ত্রই শক্তিশালী হয়। রোজিনাকে জেলে নেওয়া হলে রোজিনার মানহানি হয় না, রোজিনার ছোট্ট মেয়েটা কাঁদে; সকালবেলা মা ভ্যাকসিন নিতে বেরিয়েছেন, ব্যথাকাতর অবস্থাতেই তাঁর দ্বিতীয় কর্মস্থল সচিবালয়ে গেছেন, সেখান থেকে মা আর ফিরলেন না, আলভিনা অপেক্ষা করে, কেঁদে কেঁদে সারা হয়; অসুস্থ রোজিনা শারীরিক কষ্ট পান, মেয়েকে না দেখে মানসিক কষ্ট পান; কিন্তু তিনি তো অদম্য, তিনি তো মোস্ট রেজিলিয়েন্ট জার্নালিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি দমে যান না। রোজিনার যেদিন জামিন হলো না, আদালতের পাশে পুলিশদের ....কক্ষে তাঁকে দেখতে আমি ভেতরে ঢুকলাম, তাঁকে একটা কথা বলেছিলাম, রোজিনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি পাকিস্তানি জেলে রাজা আনার খানকে দস্তয়ভস্কির লেখা ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ বইয়ে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন: ‘In the long war between the falsehood and the truth, falsehood wins the first battle and truth the last.’ সত্য আর মিথ্যার সুদীর্ঘ লড়াইয়ে প্রথমে জয়ী হয় মিথ্যা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সত্য। তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না।